ECOSSE. Hamish Watson privé de Tournoi des 6 Nations... et plus encore ?

Hamish Watson n'a plus joué depuis plus d'un mois et participation au prochain Tournoi est pour l'instant compromise. La faute a des commotions a répétition.

C'est une nouvelle aussi dure pour l'Ecosse qu'elle ne fait froid dans le dos. L'infatigable Hamish Watson (1m80 pour 102kg) est un peu trop fatigué en ce moment. Le flanker aux 55 sélections est en effet au repos depuis le mois dernier et un nouveau choc à la tête subi face aux All Blacks. Lui qui était déjà sorti sur commotion face aux Lions de Johannesburg quelques semaines plus tôt. Joueur extrêmement généreux, le 3ème ligne de 31 ans commence donc malheureusement à ressentir les effets de son engagement sans faille à chaque fois qu'il entre sur un terrain.

Comme expliqué par son manager à Edimbourg Mike Blair et relayé par ruck.co, Watson est parti à Birmingham (Angleterre) cette semaine pour faire des examens plus approfondis avec un spécialiste. En attendant les résultats de ceux-ci, l'ancien demi de mêlée de l'Ecosse a expliqué : "tout s'est passé pour le mieux mais puisqu'il a subi un nombre importants de coups à la tête en peu de temps, il est contraint d'observer une période de repos. (...) On ne connaît pas la date exacte de son retour mais il se sent très bien". Des mots qui se veulent rassurants, mais qui ne valent pas grand chose, tant que les résultats des scanners ne seront pas connus. En attendant, Hamish Watsn est très incertain pour le prochain Tournoi des 6 Nations. Et Le Rugbynistère souhaite en tous cas un bon rétablissement à ce guerrier si apprécié de la communauté rugby.

