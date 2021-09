DISCIPLINE. PRO D2. Sanction exemplaire pour Ludovic Radosavljevic (Provence Rugby)

La commission de discipline a rendu son verdict sur le cas Ludovic Radosavljevic. Le joueur de Provence Rugby a été suspendu suite à ses propos racistes.

DISCIPLINE. Ludovic Radosavljevic (Provence Rugby) dans l'oeil du cyclone après ses propos racistesLudovic Radosavljevic risquait jusqu'à un an de suspension. La commission de discipline a rendu son verdict ce mercredi suite l'audience du joueur de Provence Rugby pour des propos racistes à l'encontre de Christian Ambadiang. L'ancien joueur de Castres ou encore de Clermont a écopé de 26 semaines de matchs de compétition officielle. "M. Ludovic RADOSAVLJEVIC a été reconnu responsable d'"Infractions verbales et provocations" et plus

particulièrement d'"Agression verbale (incluant, toute agression basée sur la religion, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle)"", indique le communiqué de la LNR. La sanction maximale, à savoir 52 semaines, avait été retenue dans un premier temps. Radosavljevic sera requalifié le 25 avril 2020, soit après 7 mois et demain sans compétition. Il avait été suspendu à titre conservatoire depuis le 7 septembre.



Plus d'informations à suivre...