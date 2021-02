DÉSINTOX : que disent les stats d'Alldritt sur son énorme match ?

Le numéro 8 des Bleus a été omniprésent face à l'Irlande. Mais les chiffres sont-ils en adéquation avec son match ?

Pour cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, le XV de France devait faire tomber l'Irlande à Dublin. Une chose qui n'était pas arrivée depuis 2011. Après une belle victoire face à l'Italie, ce deuxième déplacement s'annonçait périlleux avec des Irlandais qu'on sait costauds devant. Il fallait du courage et de l'envie et ces deux choses étaient incarnées par un joueur qui a ébloui le public : Grégory Alldritt.

Le numéro 8 du Stade Rochelais avait pourtant était écarté au début du rassemblement de préparation des Bleus suite à une blessure, mais sûrement en manque de coffre sur les tests physiques. Ce dimanche, il a prouvé que le coffre était plein et qu'il comptait le vider dès que possible. Si les observateurs se sont (à tort) réjouis de sa percussion qui a entraîné la blessure de deux Irlandais, le Gersois a été le Français qui a le plus porté le ballon : 89 mètres selon 6 Nations Rugby. Outre ses deux passes après contact, sur 14 ballons touchés, qui ont permis aux Bleus de transpercer dans l'axe les verts, Alldritt a surtout plaqué à 15 reprises. Mais Willemse le surpasse avec ses 18 plaquages.

Les chiffres ne sont donc pas affolants pour le Français de 23 ans quand on voit la performance de CJ Stander, son adversaire direct : 8 plaquages, 98 mètres parcourus et 18 ballons touchés. Bien évidemment, si on touche plus de ballons, on a plus de chance d'avancer.

Ce qui a marqué les esprits, c'est la capacité à aller chercher ce milieu de terrain infranchissable des Irlandais. On a pu le voir, les occasions se trouvaient sur l'aile et non dans l'axe. Les Bleus ont rectifié en défense après les errements défensifs au bord des rucks. Le pied a également été une arme dans ce match, et un numéro 8 ne peut qu'en profiter.