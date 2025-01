Des millions en jeu : les chiffres fous des primes du Tournoi des 6 Nations, une manne financière cruciale

Le Grand Chelem rapporte gros ! En plus de la gloire, une belle prime attend les vainqueurs du Six Nations. Combien ? Et les autres équipes ? On vous dit tout sur l’enveloppe financière.

Le Tournoi des Six Nations est non seulement une compétition prestigieuse sur le plan sportif, mais il représente également un enjeu financier majeur pour les fédérations participantes. En 2025, la cagnotte totale s'élève à environ 18 millions de livres sterling (soit environ 20,7 millions d'euros). Xv de France. Un cas unique : Pourquoi Georges-Henri Colombe est-il si différent des autres piliers français ? 🤔Primes et bonus pour le Grand Chelem Le vainqueur du tournoi empochera la modique somme de 6,5 millions de livres (environ 7,5 millions d'euros). Le deuxième reçoit 3,5 millions de livres (4 millions d'euros), selon les informations divulguées par la presse britannique. A titre informatif, ces primes étaient de 4 millions d'euros pour le premier et 2,8 millions pour le second en 2024. Des sommes qui, s'ils restent à confirmer, représentent une manne financière non-négliable. Et ce, même pour les nations moins bien classées si on en croit le siteTotalsportal. Ainsi, le troisième au classement touchera 2,5 millions de livres (2,9 millions d'euros), le quatrième 2 millions de livres (2,3 millions d'euros), le cinquième 1,5 million de livres (1,7 million d'euros) et le dernier 1 million de livres (1,15 million d'euros). Et oui, même la cuillère de bois a droit à son chèque pour les étrennes. 6 Nations. Les mots forts de Warren Gatland sur Antoine Dupont : ‘Nous ne pouvons pas…’Et ce n'est pas tout. Puisqu'il y a également une prime pour le Grand Chelem. A savoir un "petit" bonus supplémentaire d'un million de livres (environ 1,15 million d'euros). Ainsi, le champion invaincu peut prétendre à une enveloppe totale de 7,5 millions de livres (8,65 millions d'euros). De quoi renflouer les caisses de certaines fédérations dans le dur. Impact sur les fédérations Ces primes constituent une source de revenus essentielle pour les fédérations, leur permettant d'investir dans le développement du rugby, la formation des jeunes talents et l'amélioration des infrastructures. Par exemple, la Fédération Française de Rugby utilise ces fonds pour soutenir les clubs amateurs et professionnels, assurant ainsi la pérennité et la compétitivité du rugby hexagonal. Il est intéressant de noter que le montant total des primes était légèrement en baisse ces dernières années. En 2022, la cagnotte s'élevait à 20,3 millions d'euros, contre 19,8 millions en 2023 et 18,9 millions en 2024. Cette année, le total s'élève à environ 19,55 millions d'euros, hors prime du Grand Chelem. XV de France. La charnière star Dupont/Ntamack signe-t-elle la fin des ''camions de location'' ?

Enjeux financiers et sportifs Au-delà de la gloire sportive, ces enjeux financiers ajoutent une dimension supplémentaire à la compétition. Chaque match peut influencer non seulement le classement final, mais aussi les ressources financières dont disposera une fédération pour les saisons à venir. En somme, le Tournoi des Six Nations représente un défi à la fois sportif et économique pour les nations en lice, chaque performance sur le terrain ayant des répercussions directes sur le développement du rugby dans le pays concerné.