Depuis quand les All Blacks n'avaient pas été battus deux fois de suite ?

Battus par les Wallabies et les Pumas, les All Blacks ont concédé deux défaites de rang. Ce qui n'est pas arrivé très souvent dans leur histoire récente.

C'est une vraie performance qu'ont réalisé les Argentins ce samedi en battant les All Blacks. Ces derniers ne sont pas invincibles. Mais c'est seulement leur 15e défaite depuis... 2010 ! Les Pumas ont rejoint le cercle très fermé des nations à avoir fait tomber les Néo-Zélandais ces dix derniers années : à savoir l'Angleterre, l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Australie. Laquelle est la dernière sélection à avoir dominé la Nouvelle-Zélande... la semaine dernière, 24 à 22. Les All Blacks enchaînent très rarement deux revers de rang. Il faut en effet remonter à 2011 pour voir les joueurs à la fougère argentée s'incliner deux fois de suite. À l'époque, ils avaient été dominés par les Boks à Port Elizabeth, 5/18, puis à Brisbane par les Wallabies, 20/25. Quelques mois après, ils remportaient la Coupe du monde sur leur sol face à la France.

Par la suite, ils ont évité à deux reprises deux défaites consécutives. Lors de la tournée 2017 des Lions britanniques et irlandais. Battus 21 à 24, ils avaient concédé le nul 15 partout la semaine suivante. Deux ans plus tard, nouveau match nul face à l'Afrique du Sud avant le Mondial japonais puis revers 47 à 26 à Perth contre l'Australie. Cette fois-ci pas de titre quelques semaines plus tard pour les Blacks, battus en demie par l'Angleterre.



Un nouveau cycle débute pour les Néo-Zélandais et ils vont devoir retrouver le chemin de la victoire rapidement. Sauf si les Pumas s'offrent un nouveau succès le 28 novembre prochain. Ce qui serait un exploit plus que retentissant. La Nouvelle-Zélande n'a plus perdu trois matchs de rang depuis 1998 lors d'un Tri Nations totalement raté. Tenant du titre, les Blacks avaient perdu tous leurs matchs, soit quatre défaites d'affilée auxquelles on peut ajouter une cinquième dans le cadre de la Bledislope Cup face aux Australiens début juillet.