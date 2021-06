DÉFI. Qui de Fekitoa ou Williams peut attraper un ballon lâché à 70 mètres par un drone ? [VIDÉO]

Malakai Fekitoa et Liam Williams se sont affrontés pour savoir qui des deux joueurs est capable d'attraper le plus haut ballon du monde.

Qui est capable d'attraper un ballon lâché d'un point le plus haut possible ? Les joueurs européens ou ceux de l'hémisphère sud ? C'est la question à laquelle tente de répondre World Rugby en mettant au défi deux joueurs : Liam Williams (Scarlets) et Malakai Fekitoa (Wasps).

Le principe est simple : attraper un ballon lâché à différentes hauteurs par un drone. Si les 30 mètres et les 40 mètres sont plutôt facilement réussis, à partir de 50 mètres les choses se corsent. Le ballon commence à être soumis au vent et donc sa trajectoire bien plus compliquée. On pourrait croire que Liam Williams a un avantage certain devant Fekitoa : son poste d'ailier ou arrière qui le met souvent dans cette situation.

Le but est d'attraper le plus haut ballon jamais vu. La barre des 70 mètres n'a pas pu être atteinte par les deux joueurs. Pour déterminer un gagnant, il faut donc baisser aux 65 mètres avec trois chances chacun d'attraper le ballon. Il est rare pour un joueur d'attraper une chandelle aussi haute. Si aucun chiffre n'a été déterminé, une chandelle peut monter entre 30 et 40 mètres. Malakai Fekitoa échoue sur ses deux premiers essais avant de laisser filer le ballon entre ses bras lord de la toute dernière chance. Liam Williams débute bien en étant bien placé sous le ballon à deux reprises. Le dernier ballon est décisif et ce sera une réussite pour le Gallois. Un ballon attrapé à 65 mètres de hauteur !