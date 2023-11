DEFI PRONOS. Qui va fallait-il suivre pour avoir tous les bons pronos pendant la Coupe du monde ?

Fin de notre Défi Pronos entre Grégory Arganese, Jean Monribot et nos deux rédacteurs Théo et Thibault. Qui est le meilleur pronostiqueur de la Coupe du monde ?

La finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud a marqué la fin de la coupe du monde mais aussi de notre concours de pronostics. Lancé cet été, il mettait aux prises les anciens joueurs pros Grégory Arganese et Jean Monribot avec nos deux rédacteurs Théo et Thibault.

Après avoir fait connaissance au Pays basque, analysé les poules, les joueurs à suivre, ils ont lancé les hostilités avec les pronostics de la phase de poules. Laquelle a réservé quelques surprises à nos spécialistes. Victoire de l'Angleterre sur les Pumas, des Gallois et des Fidji contre les Wallabies ou encore du Portugal face aux Fidjiens. Difficile de tout prévoir.

Qui aurait pu parier que les All Blacks passeraient près de 100 points à l'Italie ? Ou que les Bleus en feraient de même contre la Namibie. On pouvait imaginer des scores fleuves, mais certaines rencontres ont dépassé de loin les pronostics que de nos experts. On pense aussi à la Roumanie qui a encaissé 82 points face aux Irlandais puis 84 par l'Écosse.

Pour rappel, pour engranger des points, il fallait bien évidemment trouver le bon vainqueur. Mais donner également le bon écart de points au coup de sifflet donnait un bonus. Lequel a permis aux amis basques de prendre une belle avance sur Théo et Thibault. Lesquels avaient en plus un malus à remonter après le confessionnal.

Si bien qu'à l'orée des phases finales, tout était encore possible. D'autant que le nombre de points accordés pour un perfect (bon vainqueur et bon écart) était revu à la hausse pour les matchs couperets. Encore fallait-il être bon sur les pronos.

Et à ce petit jeu, c'est Thibault qui a été le mieux loti avec deux pronostics parfaits lors du quart entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande puis sur la demie Angleterre/Afrique du Sud. De précieux points qui ont permis à notre rédacteur (qui avait démarré avec un malus de 10 unités) de refaire son retard et d'espérer l'emporter.

J'y ai cru jusqu'au bout. Malheureusement, les Néo-Zélandais m'ont laissé tombé au dernier moment. J'avais bon espoir que la finale serait plus spectaculaire avec un écart supérieur à 10 points pour les All Blacks. Mais finalement, la stratégie petit bras des Boks a été payante. Pas la plus belle des finales. Mais une finale, ça se gagne avant tout, peu importe la manière.

Au coup de sifflet final de cette Coupe du monde 2023, qui a donc terminé à la première place ? Tous nos rédacteurs penchaient pour un succès des Néo-Zélandais. Ils n'ont donc pris aucun point sur ce match. Le jeu des ententes et la partie de pétanque endiablée remportée par Greg et Jean auront finalement compté dans ce concours.

Après un concours agité et plein de rebondissements, c'est Jean qui termine la première place, juste devant Greg. Tandis que nos rédacteurs Théo et Thibault sont à égalité. Bravo à nos participants et à Jean pour son titre de meilleur pronostiqueur de la Coupe du monde.

Classement Final du Défi Pronos :



- Jean 60 points

- Greg 58 points

- Théo 47 points

- Thibault 47 points