[DECRYPTAGE] Le hors-jeu dans l’en-but, mythe ou réalité ? Soyez incollable

On vous aide à mieux comprendre la règle du hors-jeu au rugby afin de ne plus faire d'erreurs et de passer pour un spécialiste.

Qui n’a jamais entendu, un dimanche après-midi, cette phrase « y’a pas de hors-jeu dans l’en-but ! » ? Ce mythe doit être déconstruit avec précision car c’est bien connu, la règle du rugby est précise. Mais en réalité, précis ne veut pas dire complexe, car il suffit simplement de distinguer les deux types de hors-jeu qui existent : le hors-jeu de ligne et le hors-jeu dans le jeu courant. Le hors-jeu de ligne Lors de la création d’un ruck ou d’un maul, des lignes de hors-jeu sont créées, une par équipe. Elles sont parallèles aux lignes d’en-but et passent par le dernier participant au ruck ou au maul. Quelle que soit l’équipe qui est en possession du ballon, les joueurs des deux équipes doivent se tenir derrière cette ligne. Sur la photo ci-dessous par exemple, la joueuse jaune n’est pas liée au ruck et se trouve devant la ligne de hors-jeu. Et dans l’en-but ? La règle du maul et du ruck ne s’applique pas dans l’en-but, il n’y a donc pas de hors-jeu de ligne dans l’en-but. C’est d’ailleurs pour cela que lorsqu’un maul rentre dans l’en-but, les défenseurs peuvent rester sur la ligne d’en-but, sur le côté du maul et attendre que le porteur du ballon arrive au niveau de la ligne d’en-but pour le plaquer. Le hors-jeu dans le jeu courant Le hors-jeu dans le jeu courant est celui qui empêche un joueur de se trouver devant son coéquipier au moment d’un coup de pied, c’est aussi celui qui sanctionne un joueur qui reprend le ballon après un en-avant commis par un coéquipier alors qu’il était devant lui (le fameux « en-avant repris devant »). Sa définition précise est la suivante : « Un joueur est hors-jeu dans le jeu courant s’il se trouve en avant d’un coéquipier qui porte le ballon ou qui l’a joué en dernier. » La règle ne précise aucune limite d’application géographique, cela est donc valable dans toute l’aire de jeu, même dans les en-buts. Un exemple fréquemment observé : Mêlée pour les bleus à 5m de leur en-but. Le 10 se place dans l’axe de la mêlée, juste devant la ligne de ballon mort, histoire d’avoir un peu de marge par rapport au 9 rouge qui va le chasser pour gêner son coup de pied de dégagement. Les autres arrières se mettent alors sur la ligne d’en-but pour monter plus vite. Analyse : Au moment où le ballon est envoyé par le 9 au 10 (ou au joueur placé dans l’axe pour dégager au pied), tous les joueurs qui se trouvent devant le 10 sont en position de hors-jeu dans le jeu courant, et sont donc sanctionnables. Quelle sanction contre un joueur hors-jeu dans le jeu courant ? Dès lors qu’un joueur est devant un coéquipier qui a le ballon ou qui a joué le ballon en dernier, un joueur peut être sanctionné par l’arbitre s’il interfère avec le jeu. « Interférer avec le jeu » comprend plusieurs choses, notamment s’avancer vers l’éventuel point de chute du ballon ou vers le porteur de ballon adverse. Si l’arbitre décide de sanctionner un joueur hors-jeu, l’équipe non fautive aura le choix entre une pénalité à l’endroit où le joueur hors-jeu était au moment du coup de pied et une mêlée à l’endroit où l’équipe fautive a joué le ballon en dernier. Par exemple, pour un joueur parti devant le botteur sur un coup de pied, le choix sera donné d’une mêlée à l’endroit du coup de pied ou une pénalité à l’endroit où le joueur hors-jeu était au départ du coup de pied. Pour rappel, une mêlée doit être ordonnée à au moins 5m de l’en-but et de toute ligne de touche. Exemple : Reprenons notre schéma. En considérant que l’ailier bleu va monter dès que le 10 aura tapé, alors l’arbitre devrait siffler une pénalité à 5 mètres de l’en-but en face de là où l’ailier était et également proposer au capitaine des rouges une mêlée à 5 mètres de l’en-but en face de l’endroit où le 10 a tapé le ballon. Conclusion Il n’y a pas de ligne de hors-jeu dans les en-buts, mais en revanche, le hors-jeu dans le jeu courant existe bel et bien dans les en-buts.



Mais alors, pourquoi cette faute n’est-elle jamais sifflée par les arbitres ? La réponse tient en grande partie dans le fait que ce n’est pas sifflé à haut niveau, ceci dans un souci de trier les fautes parce qu’elles ont rarement un impact, notamment lorsque le ballon sort souvent en touche sur ce type de coup de pied de dégagement. Les habitudes ont pris le pas sur la règle, comme pour les introductions pas droites en mêlée … Une dernière chose : si le ballon sort en touche et que l’équipe souhaite jouer vite, les joueurs qui étaient hors-jeu ne doivent pas monter, sinon ils seront pénalisables. Le fait que le ballon sorte en touche ne remet pas en jeu les joueurs qui étaient hors-jeu au moment du coup de pied, mais ça, c’est une autre histoire …



Si vous voulez tout savoir sur le hors-jeu dans le jeu courant, rendez-vous sur le site de World Rugby.