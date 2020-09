Challenge Cup - Découvrez la joie des Toulonnais après leur place en finale [VIDEO]

Suite à leur qualification en finale de Challenge Cup, les Toulonnais ont fêté cela comme il se doit.

Et dans le ciel, il n’y a pas de limite... Les Toulonnais non plus n’en ont pas cette saison. Suite à un match réussi de bout en bout face à Leicester, ils se sont qualifiés pour la finale de la Challenge cup face à Bristol tombeur de l’UBB.

Conquérants et sûrs de leurs forces, les Toulonnais n'ont jamais été inquiété par des Tigers vite dépassés. Premier essai très rapidement inscrit après 8 minutes de jeu grâce à Heem sur un ballon de récupération parfaitement exploité suivi d'un essai du jeune Gabin Villière. Score de 20-14 à la mi-temps. En seconde m-temps, le rouleau compresseur se met en route pour une victoire 34-19.

Challenge Cup - Toulon fera le court voyage jusqu'à Aix-en-Provence pour la finale

La finale aura lieu à quelques kilomètres de Toulon à Aix en Provence le 16 octobre. En attendant ce rendez-vous, on vous laisse savourer ce moment de partage dans le vestiaire toulonnais.