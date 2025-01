De retour en forme, Julien Marchand peut-il (de nouveau) bouleverser la hiérarchie en numéro 2 chez les Bleus ?

Julien Marchand peut-il repasser devant Peato Mauvaka avec le XV de France, dans la hiérarchie en numéro 2 ?

Avec quelle composition le XV de France affrontera-t-il le Pays de Galles vendredi prochain ? À l’heure d’écrire ces lignes, on la connaît à quelque chose prêt, même si des interrogations subsistent en 2ème, 3ème ligne et sur l’état de forme de Louis Bielle-Biarrey.

Ailleurs, Peato Mauvaka devrait à nouveau être titulaire au talonnage après ses excellentes prestations lors de la dernière tournée d'automne. Mais Julien Marchand (re)commence à frapper de plus en fort à la porte du numéro 2.

29 titularisations en 30 matchs

Pour rappel, en dépit de deux titularisations en fin de Tournoi 2024 pour insuffler un vent d’air frais à une équipe alors en proie au doute, le Haut-Pyrénéen est essentiellement un finisseur depuis un an et demi. Et ce en sélection comme en club.

À l’orée du Mondial 2023, touché à la cuisse en début de match face aux All Blacks, il avait perdu sa place au profit de Peato Mauvaka, et son profil unique pour un talonneur. Place qu’il n’a jamais véritablement regagnée derrière, entre blessures et performances dantesques de son concurrent (sain).

Pourtant, entre 2020 et 2023, "Ju" avait enchaîné 29 titularisations sur ses 30 premières capes sous l’ère Galthié. Avant d’être six fois remplaçant sur huit depuis.

Mais le talonneur de 29 ans revient très fort ces dernières semaines et semble vouloir à nouveau "aller chercher le maillot", comme aime le dire Fabien Galthié. Grâce à son punch et son activité retrouvés, y parviendra-t-il en cours de Tournoi ? À Toulouse, il a en tout cas été titulaire sur 2 des 4 échéances de Champions Cup, pour un vrai partage de temps de jeu.

Et puisque le club rouge et noir et l’équipe de France sont souvent étroitement liés ces dernières années…