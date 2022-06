De la dramaturgie, Aprasidze, Jalibert, la demie Montpellier/UBB vue par Twitter

Ce samedi, Montpellier a décroché son billet pour la finale de Top 14 en battant l'UBB en demi-finale à Nice. Aprasidze a été décisif au pied.

Le stress la pression, deuxième demie finale de notre histoire, 80 minutes pour briller et peut être accéder à notre premier match au stade de France ! allez l’union!! #MHRUBB — Yannick🇫🇷 (@YannickGaudou) June 18, 2022

Picamoles, Trinh-Duc, Lesgourgues, Guirado sur une feuille de match ça nous renvoie au cœur des plus glorieuses années 2010!

Et quand on lit Roumat, on part 20 ans en arrière.#MHRUBB — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) June 18, 2022

Si le MHR gagne, on a le droit de dire que c'est un peu grâce au Stade ? Bah oui Verhaeghe, Camara, Elissalde... On dit merci hein ! #MHRUBB — L'autre Con (@DelasalleSamuel) June 18, 2022

Il y a tout sur cet essai. Magnifique. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) June 18, 2022

Rho cette essai du MHR 🤤

Du régal dans les lignes arrières #MHRUBB — Lerochelais (@Lerourou1) June 18, 2022

À ce niveau là, ne pas assurer son renvoi est fatal...#MHRUBB — Isis Novnak (@IsisNovnak) June 18, 2022

Du jeu debout, un ballon vivant, et surtout des superbes cadrages derrière. Essai d'école du MHR.#MHRUBB — Rodich (@Rodi_Chp) June 18, 2022

Ça va vite le rugby quand il est joué comme l'a fait Montpellier sur cette dernière action. Gros plaquage de Serfontein, ballon récupéré, charge de Guirado, regroupement, on écarte au large pr envoyer la balle jusqu'à l'aile opposée. Propre #MHRUBB — Clément Bessoudoux (@ClBessoudoux) June 18, 2022

Encore une superbe défense de Montpellier

Quel 50-22 derrière

(Et il n'y a absolument rien sur Jalibert)#MHRUBB — Lerochelais (@Lerourou1) June 18, 2022

Ça tape fort côté montpelliérains ! Ils remportent toutes les collisions. #MHRUBB — Thibaut (@Tea_Bow_) June 18, 2022

Mais ce qu'il fait Jalibert c'est diabolique là 😭😭😭😭 #MHRUBB — Lord Byron (@BrooklynWoo) June 18, 2022

La carrière de Guirado résumée en une action, une belle action pour au final faire n'importe quoi et prendre un essai ! #MHRUBB — free mind (@T_Calais) June 18, 2022

Lol... Guirado dans une longue chevauchée, tu te dis « Quese passe t il, il a rajeuni »... et puis après, grisé, il tente le offload, fait un truc pourri, Jallibert tape dans la gonfle et met l’essai... La lose incarnée #MHRUBB — Le Mayenno Stadiste🐝🐝🐝🐝 (@LeMayennoST) June 18, 2022

Attend Elissalde il rale vraiment parce que l'avantage est terminé ? Mais lol. Guirado a fait 20m. #MHRUBB — Adrien ⭐️⭐️ (@AdrienAllSports) June 18, 2022

Garbisi il a vu chiellini et bonucci proche de prendre leurs retraites il leur a rendu hommage quel homme !#MHRUBB pic.twitter.com/VUVAEIgxt7 — caillou (@aure_vrd) June 18, 2022

le titre pour l’UBB ça serait un joli cadeau pour Jalibert qui est injustement passé à côté du Grand Chelem #MHRUBB — elo (@elodulce_) June 18, 2022

NTamack l’aurait mis ce drop 😂😂 #MHRUBB — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) June 18, 2022

#MHRUBB comme par hasard jali rate son drop … comme par hasard pic.twitter.com/LZdWHX4XgE — Don Matéo (@MtBzy) June 18, 2022

C’est quoi cette passe de Rattez? C’est pas lui le maçon de l’équipe 😂😂 #MHRUBB — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) June 18, 2022

Putain, mais c’est qu’ils jouent les montpelliérains! #MHRUBB. Quelle action! Puis une connerie...mais avantage en cours. — Le Mayenno Stadiste🐝🐝🐝🐝 (@LeMayennoST) June 18, 2022

Il y a du Castres dans cette équipe montpelliéraine.#MHRUBB — Tom Thouroude-B. (@totozinho_tt) June 18, 2022

Garbisi en attaque ce soir il joue pas dans un fauteuil il joue dans un canapé. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) June 18, 2022

Ça manque de précision côté MHR. Avec cette chaleur, les mecs ont le capot ouvert après cinq temps de jeu.#MHRUBB — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) June 18, 2022

Je veux bien qu'il fasse chaud et qu'on a tous envie de faire un petit plongeon, mais faudrait quand même dire aux montpelliérains que les rucks c'est pas des piscines #MHRUBB — Reqwert (@reqwert) June 18, 2022

#MHRUBB

Bon bah la on est passé au rugby panaché — l'hurluberlu (@l_m_wilfried) June 18, 2022

13-10 pour le MHR dans ce #MHRUBB grace à Bouthier! Il a donc marqué un drop de plus que Jallibert... — Le Mayenno Stadiste🐝🐝🐝🐝 (@LeMayennoST) June 18, 2022

Le drop. Quelle délicieuse et redoutable arme ! #MHRUBB — Paul-Emmanuel Loewert (@paulloewert) June 18, 2022

Pour l'instant, Montpellier fait plus un match de phase finale que nous: grosse pression défensive, agressivité au sol et efficacité à chaque venue dans notre camp. Et nous, on n'y est pas trop...#MHRUBB — Isis Novnak (@IsisNovnak) June 18, 2022

Jalibert après un échange de coup de pied et au moment d'armer un magnifique 50-22 :#DemiesTOP14 pic.twitter.com/ZWg5beWY0z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 18, 2022

Les joueurs ce soir quand ils vont rentrer chez eux : #MHRUBB pic.twitter.com/ekrnUyEUiF — FRW - France 🏉 (@FRW_France) June 18, 2022

Ça me déprime toutes ces occasions gâchées… #MHRUBB — 🇵🇫 Thibaud 🇫🇷 - Entre la Ligue 2 et le néant (@Thibaud_GdB) June 18, 2022

Woki bouge toi le derrière

Quand on parle on doit être bon

T'as parlé allez montre toi#MHRUBB — Moustapha OM (@Tafteppi) June 18, 2022

Sympa quand même ce match de Fédérale 2, ça se laisse regarder #MHRUBB — påsčāl👨‍🔬 (@pascalhof) June 18, 2022

Quel contraste avec la finale de ce matin Blues/Crusaders où ni l'enjeu ni la pluie n'ont empêché les deux équipes de jouer au rugby !!#MHRUBB — Isis Novnak (@IsisNovnak) June 18, 2022

Castres est en train de se frotter les mains, à ce jeu de dépossession et de rugby à l’étouffée, le MHR et l’UBB sont moins bons qu’eux… #MHRUBB — Keeponrockin' (@keeponrockin1) June 18, 2022

Coup de pied diabolique de Paillaugue#MHRUBB — Tom Thouroude-B. (@totozinho_tt) June 18, 2022

Ça donne l’impression que chaque équipe essaie de ne pas perdre avant tout Un match ça se gagne !! Il va falloir prendre des risques #MHRUBB — c’est pas moi c’est les autres (@Lebonsens6) June 18, 2022

Ma per la madonna ! Combien de fois je dois te le dire! Pas de crème dans la carbonara ! pic.twitter.com/MBNzUmkE67 — greub🐑 (@greub1) June 18, 2022

Urios qui préserve Jalibert pour la finale #MHRUBB — ML (@mick_tou) June 18, 2022

Jalibert qui sort du terrain sans serrer la main de ses adversaires, c'est pas terrible comme comportement.😏#MHRUBB — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) June 18, 2022

#MHRUBB Je sens une action décisive de François TD en fin de match … — Don Matéo (@MtBzy) June 18, 2022

Quelqu’un peut me réveiller vers 22h45 pour savoir qui passe svp??? #MHRUBB #top14 — Stan Larios (@stanstfoy) June 18, 2022

Rentrée d’un futur grand 10, j’espère que Galthie va le prendre pour la tournée au Japon 😂😂#MHRUBB — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) June 18, 2022

Bravo à Castres pour son titre de champion de France. #MHRUBB — Chlonolica (@chlonolica) June 18, 2022

Pauvre taupe… tuée par un drop manqué 😭 #MHRUBB — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) June 18, 2022

Magnifique Groussard qui dit qu’Urios cherche des idées au moment où le coach bordelais se cure le pif ! #CaSestRugby #MHRUBB — Mathieu Dabadie (@MathieuDabadie) June 18, 2022

Ce nombre de turn over contre le MHR dans les 10m bordelais c’est juste inconcevable. #MHRUBB — Le Mayenno Stadiste🐝🐝🐝🐝 (@LeMayennoST) June 18, 2022

Note du match : C’est de la merde sur 20.#MHRUBB — Rudz 💛🖤⭐️ (@RudzSR) June 18, 2022

Si on peut eviter les prolongations en vous remerciant #MHRUBB — #fautquejeledise (@lajoub33) June 18, 2022

Pas vu que Woki avait joué. Va falloir retrouver un minimum d’humilité mon gars #MHRUBB — bordo22 (@FLabourroire) June 18, 2022

Bordeaux tape dans un mur. La défense de Montpellier est impressionnante. Ça ne rate pas un plaquage. #MHRUBB — Mathias Merlo (@Mathias_Merlo) June 18, 2022

Oh le missile 😱 #MHRUBB — Ku Klux Klancy ⭐ (@ClancyMyLove) June 18, 2022

Bordel de dios ce coup de tatane 🤤#MHRUBB — Offload (@offload_tips) June 18, 2022

Le match de la charnière bordelaise titulaire c'est catastrophique. Tous les mauvais choix de Lucu en 70' c'est 💀💀 #MHRUBB — Lord Byron (@BrooklynWoo) June 18, 2022

Elle a belle allure cette ligne de 3/4 Montpelliéraine avec un italien en 10, un sudaf et un All Black au centre puis un trident français aux ailes et à l'arrière. #MHRUBB — David Arrieta (@arrietadavid1) June 18, 2022

Bordeaux la chance ne veut pas sourire ce soir #MHRUBB — Titou ☨ (@titouan_lch_) June 18, 2022

Du coup qui va défendre entre Castres et Montpellier en finale ? Vu que les deux équipes veulent pas attaquer #MHRUBB — Cédric Hermel (@cedhermel) June 18, 2022

Faire rentre pollard a 2 minutes de la fin #MHRUBB pic.twitter.com/2V0K6KP3RS — caillou (@aure_vrd) June 18, 2022

Mais encore !!!!

Ces 2 coups de chausson du 9 remplaçant c'est incroyable #MHRUBB — Lerochelais (@Lerourou1) June 18, 2022

Le mec a la lucidité de rentré 2 pénalité à plus de 55m en 80 minute c’est fou #MHRUBB #TOP14 — YogOuchiOua🍣🇫🇷 (@YoYoOuchiOua) June 18, 2022