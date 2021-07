Dave Rennie accuse Jelonch de simulation : ''Comme si un sniper l'avait touché''

Anthony Jelonch (et les Français), sont accusés de simulation par le sélectionneur australien Dave Rennie.

C'est une image qui a largement alimenté les débats sur les réseaux sociaux : Anthony Jelonch a-t-il simulé lors de l'impact avec Koroibete ? Pour revenir sur les faits, dès la 5e minute, l'ailier superstar des Wallabies se rend coupable d'un plaquage dangereux sur le numéro 8 et capitaine du XV de France après un coup d'envoi. Les premières images montrent que l'épaule de l'Australien termine sa course sur le visage du Castrais. L'arbitre O'Keefe décide logiquement d'expulser définitivement Koroibete d'un carton rouge.

Mais derrière, Jelonch se tient le visage après avoir fait quelques pas et le sol se dérobe sous ses jambes. La mise en scène peut paraître comme une simulation, mais l'impact est bien là, quoi qu'en dise les observateurs. Pourtant, le sélectionneur australien Dave Rennie accuse les Français de simulation : "Chaque fois qu'il y avait quelque chose comme un choc proche de la tête, ces gars (les Français) faisaient comme si un sniper les avait touchés au visage. La question est : doit-on dire à nos joueurs de s'effondrer par terre comme les Français l'ont fait à chaque contact proche de la zone de la tête ? Je ne pense pas que ce soit l'esprit du jeu." Cependant, il ne remet pas en question le carton rouge, mais plutôt l'attitude de Jelonch après l'impact : "Il a énormément exploité la situation. Il [Jelonch] sent évidemment qu'il y a un contact avec la tête, puis il lui a s'est attrapé le visage, qui est loin du point d'impact et sa réaction est retardée de cinq secondes."