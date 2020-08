COVID-19 - Top 14/Pro D2 : Pourquoi un club pourrait quand même avoir match perdu

La LNR a fait le point sur le protocole sanitaire pour les championnats de Top 14 et de Pro D2. Les clubs devront le respecter sous peine de sanction.

Top 14 - La LNR change la programmation des matchs à cause de la Covid-19Le comité directeur de la Ligue nationale de rugby a validé ce mardi le nouveau protocole médical du rugby professionnel lié à la situation sanitaire pour le Top 14 et la Pro D2. Ce protocole "compétition" se déroulera en trois phases. La première aura lieu trois jours avant le match, soit dès le mercredi pour les équipes qui joueront le vendredi, avec des tests virologiques. 17h avant la rencontre, la liste nominative du groupe sera envoyée à la Ligue. La dernière étape se déroulera trois heures avant le coup d'envoi. A ce moment-là, il faudra être certain que les joueurs qui seront concernés ne présente aucun symptôme COVID 19. Une démarche à respecter scrupuleusement sous peine de sanction.

Ce protocole de compétition s’organise en 3 étapes :

1. 3 jours avant le match : réalisation d’un test virologique RT-PCR par les clubs pour tous les membres du Groupe (joueurs, staffs, accompagnateurs) amenés à participer à la rencontre et à entrer dans la zone sanctuarisée le jour du match. Une attestation des laboratoires est envoyée systématiquement à la LNR.

2. Avant 17h veille de match : chaque team manager du club devra fournir à la LNR une liste nominative du Groupe prévu pour le match accédant à la zone sportive sanctuarisée.

3. Au plus tard 3h avant le coup d’envoi : chaque médecin de club envoie une « Attestation Match » à l’Astreinte et au référent sanitaire du club recevant confirmant que tous les joueurs participant au match ont suivi le protocole médical mis en place par la LNR, que les résultats des tests réalisés pour les membres du Groupe sont négatifs et qu’aucun d’entre eux ne présente à date un symptôme COVID 19.

Notez que si le report des matchs a été préféré par la LNR si une équipe présente trois cas positifs, elle n'exclut pas d'imposer une défaite sur tapis vert. En effet, il est précisé dans le communiqué que "tout club de TOP 14 et de PRO D2 qui ferait participer à une rencontre un joueur ne respectant pas cette disposition aura match perdu assorti d’une sanction financière."