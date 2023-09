COUPE DU MONDE. Qui est Andrés Vilaseca, ce solide centre uruguayen que le XV de France devra surveiller ?

Pour le deuxième match de nos Bleus, l'opposition sera moindre (largement) que pour la première rencontre face aux Blacks. Les Bleus seront opposés à l'Uruguay d'Andrés Vilaseca.

Andrés Vilaseca, qui es-tu ?

Pour certains mordus du ballon ovale, le nom d'Andrés Vilaseca ne vous est pas inconnu ! Pour les autres, il est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas ce garçon, qui évolue pourtant en France ! En effet, le centre et capitaine de Los Teros (surnom de l'Uruguay) joue depuis la saison dernière à Vannes, en Pro D2.

À 32 ans, ce dernier n'est professionnel que depuis trois saisons, mais n'a pas eu besoin d'adaptation pour s'imposer comme titulaire en Bretagne. L'année dernière, Vilaseca a joué 18 matchs dans la seconde division française, pour 17 titularisations. Il a logiquement commencé le match de barrage, ainsi que la demi-finale face à Oyonnax.

Pour autant, ce beau bébé de 98kg pour 1,87m est un pilier de la sélection sud-américaine, et compte 75 sélections avec l'Uruguay. Son grand-frère, Santigo Vilaseca, était avant lui le capitaine des "Teros".

Une expérience importante

Bien que son équipe soit en net désavantage face au XV de France, Andrés Vilaseca sera opposé frontalement à Yoram Moefana et Arthur Vincent, qui découvrent la compétition pour la première fois. Pour l'Uruguayen, cette édition 2023 sera sa troisième participation, après 2015 et 2019 où il a été toujours titulaire.



Malheureusement, Vilaseca n'a connu la victoire qu'à une seule reprise, face aux Fidji en 2019. Mais cela reste un des plus beaux exploits de son pays ! Cette année, les coéquipiers du joueur de Vannes espèrent finir sur la quatrième marche de cette poule, en rêvant secrètement d'un exploit face à l'Italie, synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Quel style de jeu ?

Dans la pure tradition des centres sud-américains, Andrés Vilaseca ne déroge pas à la règle, c'est un percuteur ! Avec presque 100 kg sur la balance, l'Uruguayen fait déjà des dégâts en Pro D2, où il est souvent utilisé en fer de lance lors des attaques en première main !

C'est également un gros défenseur, que ce soit sur l'homme ou bien lors des défenses de lignes, où il garde parfaitement sa zone. Lors de la dernière Coupe du monde au Japon, il avait d'ailleurs envoyé quelques cartons face à l'Australie et le Pays de Galles. Face aux Fidji, il avait réalisé un retour salvateur sur Peceli Yato, alors que ce dernier allait à l'essai. Globalement, il est complet et possède une belle lecture de jeu offensive et défensive.

Mais ce n'est pas tout, Vilaseca a aussi une très belle technique individuelle, et peut jouer le rôle de passeur au centre du terrain. Cette sélection uruguayenne reste dangereuse, car les ailiers gravitent systématiquement autour de la paire de centres et du numéro 10, qui n'hésitent pas à les faire jouer dans le dos d'autres attaquants. Pour finir, il est aussi responsable des coups de pied en touche lors de pénalités obtenues, avec un gros coup de chausson.