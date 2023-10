COUPE DU MONDE. Le jour de gloire est-il (enfin) arrivé pour Sekou Macalou en équipe de France ?

Apparu qu’une seule fois depuis le début du Mondial, Sekou Macalou va faire son retour sur le banc de l’équipe de France, face à l’Afrique du Sud.

Et si c’était son heure, à l’enfant de Sarcelles, passé par Massy, avant de rejoindre le Stade jusqu’à atteindre le XV de France ? Son moment à lui, celui qui a souvent été boudé par les différents entraîneurs des Bleus, pour son irrégularité notamment. Lui, qui après de belles performances sous le mandat de Fabien Galthié, a réussi à se faire une place comme le véritable « supersub » tricolore, avant de se voir reculer dans la hiérarchie. Vous l’aurez deviné, l’on parle bien ici du troisième ligne de l’équipe de France, Sekou Macalou.

Très peu utilisé depuis le début de la Coupe du Monde (un seul match, plutôt bon d’ailleurs, contre l’Uruguay), le joueur de 28 ans fait néanmoins partie de l’équipe choisie par le staff des Bleus pour défier l’Afrique du Sud, tenante du titre, au Stade de France ce dimanche soir. Un quart de finale qui ressemble à une véritable finale avant l’heure, auquel participera Macalou en tant que finisseur. Un rôle qu’il a (très) souvent occupé avec l’équipe de France, étant donné qu’il n’a été titularisé qu’à 6 reprises en 22 sélections.

Malgré le fait qu’il ait été l’un des rares joueurs à ne pas être passé à côté de son match face à l’Uruguay, Sekou Macalou n’a depuis plus été aligné par Fabien Galthié, avant ce quart de finale. Un choix, à priori, plus tactique qu’autre chose, étant donné que le staff voulait un banc avec 5 avants pour 3 joueurs des lignes arrières. Et avec le retour en forme d’Anthony Jelonch, François Cros a pris la place de 3ème ligne remplaçant, laissant le Parisien sur le carreau…

Mais voilà, lorsque l’on affronte un adversaire comme l’Afrique du Sud, il faut être prêt à relever le défi physique, notamment devant. De ce fait, le staff tricolore a décidé de revenir vers un banc avec 6 avants, et donc de sélectionner Sekou Macalou. D’autant que, comme vous le savez certainement, celui-ci est capable de dépanner à l’aile. Ce fut notamment le cas en novembre dernier, où le Parisien avait joué plus de 60 minutes au poste d’ailier contre… l’Afrique du Sud justement ! D’ailleurs, Macalou s’était montré très bon dans ce rôle, et avait pu montrer l’étendue de son talent, transperçant plusieurs fois le rideau adverse.

Mais au-delà de sa polyvalence, Sekou Macalou est un véritable facteur X. Autrement dit, il est capable de débloquer n’importe quelle situation, grâce à des qualités athlétiques bien au-dessus de la moyenne. D’ailleurs, si cela fait des années qu’il terrorise les défenses du Top 14, Macalou a su prouver face aux Boks, mais aussi contre les Fidji lors des matchs de préparation qu’il savait également faire la différence au niveau international. De quoi pousser un peu plus Galthié et son staff a aligné le troisième ligne face aux Springboks, dans un match qui risque de se jouer sur des détails.

Comme dit plus haut, le match référence de Sekou Macalou avec les Bleus est certainement celui de novembre dernier, contre les Springboks. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, la meilleure performance du Parisien en équipe de France est non pas en troisième ligne, mais bien à l’aile. Souvent utilisé, notamment lors de renversements de jeu, Macalou avait su, grâce à sa puissance et sa vitesse, gagner de précieux mètres, mettant très souvent sur le reculoir Arendse. Il s’était également montré bon en défense, face à un vis-à-vis plus petit que lui, et avec des appuis pour le moins électriques. Une performance qui nous fait penser que revoir Macalou à ce poste lors de ce quart de finale ne serait pas une si mauvaise chose, loin de là.

Alors oui, l’on se doute que cela n’est pas la première option du staff, qui le considère toujours comme un troisième ligne avant tout. Mais voilà, en fonction du scénario de la rencontre, une rentrée potentielle à l'aile ne serait pas un énorme problème. D’ailleurs, lorsque Fabien Galthié a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce dernier est resté très flou, en ajoutant tout de même que Macalou apportait de la puissance et de la vitesse certes, mais aussi une solution pour les duels aériens ! Alors, petit indice ou simple esbroufe ? Toujours est-il que le rôle de Sekou Macalou, dimanche soir, risque d’être primordial. Et quelle belle histoire si c’était lui, joueur pas tout le temps désiré en bleu depuis le début de sa carrière, qui offrait un succès historique à la France et une place en demi-finale. C’est en tout cas tout le mal qu’on lui souhaite…

