COUPE DU MONDE. XV de France. Boudehent, Macalou, Moefana... quels finisseurs pour battre les Springboks ?

Si nous savons en quasi-totalité le XV de départ de l'équipe de France, le banc des remplaçants reste une énigme irrésolue. Voyons les possibilités.

Les indispensables

Sur un banc de finisseurs, il y a des éléments indispensables, au même titre que sur un XV de titulaires. En équipe de France, des joueurs ont fait de cette casquette un atout, et sont donc implantés à la place de numéro deux, non pas par défaut.

Parmi eux, le nom qui nous revient le plus est forcément celui de Maxime Lucu, véritable doublure de Dupont depuis désormais trois ans, qui a su prouver sa valeur au fil du temps. En plus de cela, son match face à l'Italie a également pu faire taire ses détracteurs, et également consolider sa place sur le banc.

Ensuite, le robuste Romain Taofifenua est aussi une figure de proue sur le banc de Galthié, lui qui compte à présent 45 sélections en équipe de France. Ce dernier a joué tous les matchs de ce Mondial, ainsi que 32 rencontres sous l'ère Fabien Galthié.

En première ligne, nous devrons retrouver sans surprise Reda Wardi, qui est devenu le second choix derrière Ciryl Baille à gauche de la mêlée. Le Rochelais est passé devant Jean-Baptiste Gros ces dernières semaines, en raison de ses bonnes performances en club. Son camarade, Pierre Bourgarit sera aussi de la partie. Le talonneur est troisième dans la hiérarchie du XV de France, mais la blessure de Marchand l'a propulsé sur le banc des remplaçants. Ce dernier n'a jamais déçu.

On continue avec le dernier joueur qui fait l'unanimité, en la personne de François Cros ! Titulaire un jour, finisseur le lendemain, le Toulousain est un modèle et un joueur de devoir. Avec le retour au premier plan de Jelonch, il semblerait que Cros soit cantonné au banc de touche, mais qu'à cela ne tienne ! Le troisième ligne aile est indispensable pour les Bleus, en commençant comme en finissant le match !

Les doutes ?

Évidemment, la feuille de match fera des déçus chez les joueurs, et les supporters, mais c'est la loi du sport de haut niveau ! Les finisseurs auront un rôle primordial pendant ce match couperet, donc pas le droit à l'erreur pour Galthié et son staff.

La première interrogation intervient en troisième ligne, car si Cros a validé son ticket pour les phases finales, Paul Boudehent et Sekou Macalou sont toujours aussi indécis. Le joueur de La Rochelle est un petit nouveau dans cette équipe de France, mais a livré de belles performances et a notamment joué trois rencontres dans la compétition, dont la première face aux Blacks. Est-ce suffisant pour intégrer le banc contre les Boks ? Peut-être pas, car son profil se rapproche de celui de Cros.

En revanche, Sekou Macalou offre un autre panel de solutions à Galthié, puisque ce joueur est très polyvalent, et a même déjà joué à l'aile lors du dernier affrontement face à l'Afrique du Sud. Néanmoins, le Parisien n'a joué qu'un seul match face à l'Uruguay lors du dernier match, où il a été un des seuls Français sur la pelouse à faire bonne figure. Un banc en "6-2" lui serait forcément favorable, avec la possibilité de couvrir devant et derrière.

Côté trois-quarts, deux joueurs seront en concurrence pour s'arracher une place de finisseur, si jamais le staff des Bleus déciderait de faire un "6-2", avec plus d'avants. C'est donc Yoram Moefana et Melvyn Jaminet qui sont concernés par ces choix-là. Le Bordelais est un joueur très apprécié par Fabien Galthié, capable de jouer au centre comme à l'aile, ce qui pourrait être utile en cas de blessure d'un des joueurs titulaires couvrant ces postes. En plus de cela, Moefana a joué chacun des matchs, dont la Nouvelle-Zélande avec le 12 dans le dos !

Enfin, Melvyn Jaminet offre d'autres solutions à Galthié, à savoir un deuxième 10 avec la présence de Ramos qui peut officier à ce poste et laisser le Toulousain prendre le champ profond. Il peut également compter sur un des meilleurs buteurs du monde en sa présence. Ce dernier a aussi joué chacun des matchs.

En revanche, le staff Tricolore pourrait aussi privilégier un banc en "5-3, et ces deux trois-quarts seraient donc normalement bien présents.

Quelle stratégie adoptée ?

La grande question n'est finalement pas de savoir si le XV de France se présentera avec tel ou tel joueur sur le banc, mais plutôt de savoir s'il a opté pour un banc en "5-3" ou en "6-2". Lors du dernier match face aux Boks, Galthié avait aligné cinq avants et deux trois-quarts sur la touche, avec Macalou électron libre. Lucu et Jalibert formaient la charnière remplaçante et avaient excellé en fin de match. Au vu de la puissance des champions du monde en titre depuis le début de la compétition, un banc avec six avants serait compréhensible, surtout si ces derniers remettent sept avants pour un trois-quarts ! Voici nos compositions en fonction des différents scénarios :

Banc en "5-3" :

Bourgarit (16), Wardi (17), Aldegheri (18), Taofifenua (19), Cros (20), Lucu (21), Moefana (22), Jaminet (23).

Banc en "6-2":

Bourgarit (16), Wardi (17), Aldegheri (18), Taofifenua (19), Cros (20), Macalou (21), Lucu (22), Moefana (23).