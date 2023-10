COUPE DU MONDE. ''Il faudra lutter pendant 80 minutes'' Siya Kolisi donne le ton avant le quart de finale choc

Interrogé en conférence de presse avant le quart de finale de dimanche soir, le capitaine de l'Afrique du Sud, Siya Kolisi, n'est pas passé par quatre-chemins pour résumer cette rencontre.

Un match âpre

Champion du monde en 2019 à la tête des Springboks, Siya Kolisi connaît les enjeux d'une Coupe du monde, et à également l'expérience de ces rendez-vous. Comme lors de la précédente édition au Japon, l'Afrique du Sud ne joue pas devant son public, mais ce facteur ne semble pas gêner ce dernier : "On sait que ça va être un gros match. On a été dans cette situation au Japon et ça avait été difficile. On puise notre force dans notre groupe. On sait que 65 millions de personnes seront derrière nous à la maison. Lors de notre dernier match contre eux à Marseille, l’ambiance était incroyable. On ne doit pas faire trop attention à ce qui se passe autour de nous. L’essentiel, c’est de se concentrer sur le match."

Évidemment, des questions au sujet du futur adversaire qu'est l'équipe de France ont étaient posées. Joueur de classe mondiale, et reconnu pour son humilité, Kolisi voit en la France une grande nation du rugby.

Voici les propos du capitaine des Boks : " Il n’y a pas beaucoup de points faibles dans cette équipe, à l’instar des autres qui jouent ce week-end. Leur jeu au pied est tout à fait singulier. Ils préfèrent ne pas avoir le ballon et ne s’en cachent pas. Ils mettent l’adversaire sous pression, et essaient de l’étouffer pour le forcer à faire des erreurs. C’est un très bon système mis en place par Shaun Edwards. On a pris ça en compte dans la composition de l’équipe. En conquête, ils gagnent leurs ballons et possèdent des joueurs qui peuvent faire des différences. C’est une équipe bien en place qui met ses adversaires sous pression et ne lâche rien pendant 80 minutes."

COUPE DU MONDE. La composition du XV de France avec Antoine Dupont face à l'Afrique du Sud en quart de finale



Jacques Nienaber aborde l'aspect stratégique

Fin technicien, Jacques Nienaber et son staff ont surpris les observateurs de la planète rugby avec une composition défiant tous les pronostics. Pour affronter l'équipe de France, les Boks partiront avec cinq avants et trois arrières, après avoir fait des "7-1" en phase de poules.

Face à cette interrogation, le sélectionneur des Boks a répondu avec franchise : " Que le banc soit en 8-0, 7-1, 6-2, 5-3, cela fait partie de nos choix pour faire la sélection. On a choisi une équipe qui, indépendamment du banc, selon nous, nous donne les meilleures chances de victoire dimanche selon nous."

Ensuite, l'homme fort des Boks est aussi revenu sur le fait d'aligner certains joueurs aux dépens d'autres. Nous pouvons remettre en question le choix de la titularisation de Vermeulen, au détriment de Wiese ou encore la participation de Willie Leroux, qui est encore un excellent joueur, mais sur la pente descendante.

Voici ses explications : "Pour ce match en particulier, on a le sentiment que Duane [Vermeulen] est le joueur qu'il nous faut, mais cela ne veut pas dire que Jasper [Wiese] ne jouera pas en demi-finale. On se base sur ce dont on a besoin pour remporter la victoire dimanche. Prenez un gars comme Cobus, il joue un rugby exceptionnel, tout comme Faf d’ailleurs. Même chose pour Manie [Libbok]. Le cas d’Handre [Pollard] est un peu différent, si l’on se réfère aux minutes qu’il a jouées pour nous cette année. Il n’a probablement joué qu’un seul match en tout et pour tout, donc il gagne petit à petit du temps de jeu."

COUPE DU MONDE. Casqué, Antoine Dupont s'attend à souffrir : ''Sur ces matchs-là, il y a toujours de la douleur''



"La force de notre équipe, c’est qu’on a pu faire tourner, offrir des plages de repos, gérer la charge de travail des joueurs. J’espère que cela nous permettra d’aller jusqu’au bout. Lukhanyo [Am] n’a pas beaucoup joué à cause de sa blessure, mais il a l’air en forme à l'entraînement. Même chose pour Jasper, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas retenu en cas de demi-finale."

Enfin, la grande question de la titularisation de Mannie Libbok à la place de l'artilleur maison, Handré Pollard a aussi soulevé énormément de doutes. Nienaber a réagi : "Je sais que Handré est revenu et a botté à 100% lors du dernier match, mais Manie aussi. N’importe quel joueur peut passer au travers, mais quand vous jouez les phases finales, les occasions ne sont pas nombreuses. Il faut savoir les saisir quand elles se présentent. Manie est sans doute notre demi d’ouverture en forme. Je crois qu’on n’a perdu qu’un seul match cette année lorsqu’il a démarré en 10. L'équipe est performante quand il est titulaire en 10, c’est aussi simple que cela."

EXCLU. ''Cette équipe de France est la meilleure de tous les temps'', Cédric Heymans est confiant avant le quart de finale !