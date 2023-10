EXCLU. ''Cette équipe de France est la meilleure de tous les temps'', Cédric Heymans est confiant avant le quart de finale !

Cette semaine, c'est avec Cédric Heymans que nous avons discuté de la Coupe du monde, et de l'avenir XV de France. L'ancien Toulousain sera le premier supporter des Bleus !

De belles phases de poules

Passionné dans l'âme, Cédric Heymans est désormais partagé entre les plateaux de télévision de Canal +, et l'entreprise Andros dans laquelle il est responsable des relations clients et du développement commercial. Ce dernier a également mis en place un système de pari en interne dans l'entreprise alimentaire, ce qui l'oblige donc avec plaisir à suivre de près cette Coupe du monde.

Très attaché au XV de France, celui qui a porté le maillot du coq à 59 reprises est revenu analyser les derniers matchs des Bleus : "Le match principal, bien sûr face à la Nouvelle-Zélande, a été tendu au début, mais s’est vraiment très bien passé, ils ont su accélérer magiquement. Contre l’Uruguay, c’était un peu brouillon, mais ça reste logique, car le deuxième reste dur à jouer, c’est souvent plein de surprises."

"Pour le dernier match, les Bleus m’ont agréablement surpris, ils ont été pleins de confiance. Même s'ils n'arrêtent pas de nous surprendre, ce match était très agréable, et on se rend compte que l’équipe monte en puissance."

Au sujet de l'exigence avec notre XV de France, on peut souvent dire que nous sommes trop durs avec les coéquipiers d'Antoine Dupont. Pour Cédric Heymans, cette exigence reste logique, et bénéfique pour cette équipe : "Non, ce n’est pas être trop dur avec cette équipe de France, l’exigence que cette équipe a envers elle, à force de nous le répéter et de nous montrer de belles choses, c’est normal qu’on réagisse après l’Uruguay. Certes ce match n’est pas raté, mais il n’est pas abouti et c’est bien qu’on ne s’émerveille pas après la rencontre, même si c’est gagné. On est exigeant, car ils le sont aussi, ces dernières années, ils ne sont jamais passés au travers, même pendant la défaite, c'était cohérent, donc je trouve ça bien qu’on soit exigent."

Les Coupes du monde précédentes, des expériences uniques

Fort de deux Coupes du monde, en 2007 puis en 2011, Cédric Heymans connaît parfaitement l'ambiance de cette compétition hors du commun. Si 2011 restera un des pires souvenirs de sa carrière, au vu de la cruelle défaite en finale, des regrets sont aussi présents pour la Coupe du monde 2007 en France !

L'ailier nous en parle : "Nous, je pense qu’on a mal géré l’engouement de cette première Coupe du monde en France, et le premier match face aux Blacks nous prend de cours, donc c’était compliqué d’enchaîner. Ensuite, on se dit quelques vérités entre nous, ce qui permet d’aller jusqu’en quart de finale face aux Blacks. On perd en demi-finale, donc en tant que pays hôte, cette Coupe du monde n’est pas réussie, mais elle n’est pas ratée non plus, car on avait produit de belles choses."

"Mais pour revenir à l’équipe de France actuelle, je trouve que tous ces détails, ces petits « à côté », ça n’a pas de prise pour eux parce que l’encadrement fait un travail exceptionnel. L’aspect psychologique, mental, etc. n’est pas négligé !"

Confiant face aux Boks ?

Si bons nombres d'observateurs ne sont pas rassurés face aux monstres physiques sud-africains, Cédric Heymans n'en fait pas partie. L'ancien de Bayonne place toute sa confiance en l'équipe de France : "Oui, je suis confiant, la confiance n’exclut pas la crainte, ce sont deux choses différentes, mais je suis persuadé qu’ils peuvent être champions du monde, c’est une génération dorée."

Pour ce dernier, le fait d'avoir joué les All Blacks si tôt, et que cette compétition soit en France, suffit à remporter l'affrontement face aux Boks : "Parce que tu joues pour ton pays, dans ton pays, donc tu auras un supplément d’âme particulier. Je pense que le scénario devrait être le même que contre les Blacks, mais il faudra être prêt à livrer plus qu’une mi-temps dans le combat. Ce match face aux Néo-zélandais lors de la première journée est ultra-bénéfique, car ça les a préparés au niveau des phases finales. Le XV de France a rivalisé dans la dimension physique et a fini par noyer la Nouvelle-Zélande. Même chose face à l’Italie puisque ça a été un vrai match couperet."

Au sujet d'Antoine Dupont, Heymans n'y est pas insensible et connaît les enjeux de son retour en Bleu, voici son avis : "Je me rangerais derrière l’avis médical, c’est une pièce maîtresse et le meilleur joueur du monde. J’ai été content qu’il revienne très vite en équipe de France, à l’image de Dan Carter qui avait réussi à construire les vidéos pour que Perpignan gagne le Top 14. Il a une telle aura et un tel leadership que c’était important qu’il soit là pour la préparation. Maintenant, je pense qu’il est largement apte lui-même à savoir ce qu’il a à faire, si les médecins ont validé sa reprise à 100%."

"Face aux Springboks, ça va taper fort, c’est leur registre, donc il ne pourra pas protéger son visage, ça, c'est sûr. En revanche, les sud-afs' ne feront pas de mauvais coups, j’en suis sûr. Alors oui, leur rugby est physique, c’est dur pendant 80min, quand ils peuvent te coincer, ils le font avec plaisir, mais ils ne mettent pas de mauvais coups !"

La meilleure équipe de France de l'histoire ?

Si cette équipe de France version 2023 attire un engouement particulier, les victoires et la force collective y sont pour beaucoup. Pour Cédric Heymans, bien qu'il ait connu des générations dorées, avec des joueurs de talent, cette fois-ci, ça devrait être la bonne !

Celui qui a commencé sa carrière à Brive est revenu sur les similitudes entre cette génération et celle de 2011, qui a perdu en finale :"Il y en a une, eux, ils sont vraiment proches du titre, et nous l’avons été aussi en 2007 et 2011 ! Quoi qu’il en soit, le XV de France de 2023 est bien au-dessus de toutes les équipes de France depuis le début du professionnalisme, et même tout cours d’ailleurs ! Ils ont des tacticiens hors pair, et on est en train de parler d’une équipe qui a perdu son talonneur, son deuxième ligne, son numéro 10 titulaire et son demi de mêlée et capitaine, mais ça ne s’est pas sentie face à l’Italie. Mais personnellement, je ne vois pas une seule équipe qui est aussi bien préparé, formée, armée pour être championne du monde."

Pour parler plus en détail de cette finale de 2011, perdue d'un point en Nouvelle-Zélande, face aux Blacks, cela reste dans l'ensemble un bon souvenir : "C’est irrationnel, irréel, ça me rappelle ce qu’a réalisé le Portugal contre les Fidji à Toulouse, c’est ça la Coupe du monde ! On n'était pas la meilleure équipe de tous les temps de l’équipe de France à ce moment-là, mais on a eu le meilleur résultat ! Est-ce que cette équipe sortira en quart de finale ? Je ne pense pas et n’espère pas, en tout cas, c'est la plus armée et la plus complète pour être championne du monde."

Enfin, l'homme qui a porté 260 fois le maillot du Stade Toulousain est revenu sur son plus beau souvenir en Coupe du monde : "Le quart de finale face aux Blacks en 2007, là, honnêtement, je me rappelle, j'étais encore dans ma chambre d’hôtel, mais j’appelle mon épouse et je lui dis « je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu’on va y laisser la santé sur la pelouse », et on ne fait pas un super match pourtant ! Mais on est tellement agressif qu’on arrive à les contrer, avec de la réussite aussi. Mais j’ai encore cette image irréelle ou Jean-Baptiste Elissalde court dans notre camp pour faire défiler le chronomètre et tape en touche, j’en ai encore des frissons rien que d’en parler."