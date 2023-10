COUPE DU MONDE. La composition du XV de France avec Antoine Dupont face à l'Afrique du Sud en quart de finale

Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Antoine Dupont est titulaire face aux Springboks.

COUPE DU MONDE. L’Afrique du Sud avec Libbok et Reinach, et seulement 5 avants sur le banc pour défier la FranceFabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud. Des Springboks ont d'ailleurs annoncé leur équipe dès ce vendredi matin. Et ce, alors qu'ils avaient laissé entendre qu'ils attendraient de connaître le groupe tricolore pour ajuster leur stratégie. Il n'en est finalement rien.

Une composition sud-africaine avec des surprises puisque De Klerk ne sera pas titulaire. Reinach lui a été préféré pour démarrer à la mêlée. On retrouve aussi Pollard chez les finisseurs aux côtés de Fourie, Nche, Koch, Snyman, K. Smith et Le Roux. Un banc qui ne fait pas rire du tout.

Une fois de plus, le sélectionneur tricolore aligne sa meilleure équipe du moment. Et celle-ci voit revenir Antoine Dupont. Quelques semaines après sa fracture et son opération, le capitaine est de retour au meilleur moment.

Un atout de poids pour l'équipe de France pour cette finale avant l'heure. Il formera logiquement la charnière avec un Jalibert inspiré contre l'Italie. L'ouvreur bordelais va cependant passer un vrai test de caractère et aussi défensif face à l'Afrique du Sud.

A l'image de tout le groupe français à vrai dire qui pourra compter sur une solide 3e ligne composée d'Alldritt, Jelonch et Ollivon. Dans la cage, Flament et Woki auront du boulot face à Etzebeth et Mostert.

Tandis que Danty et Fickou devront avoir les épaules solides pour faire face aux déboulés de De Allende et Kriel. Mais avec Bielle-Biarrey et Penaud aux ailes, la France a de quoi répondre aux flèches sud-africaines.

Comme souvent, et cela avait été le cas lors du test de novembre 2022, les finisseurs auront un grand rôle à jouer. Surtout si la partie est cadenassée et serrée face aux champions du monde. Notez qu'avec Macalou sur le banc, le XV de France aura de nombreuses options en cours de partie.