COUPE DU MONDE. Hué par le Stade de France, Owen Farrell a quand même dépassé Ramos et Wilkinson

Détesté par certains, aimé par d'autres, l'ouvreur de l'Angleterre Owen Farrell aura marqué l'histoire du XV de la Rose mais aussi de la Coupe du monde 2023.

RUGBY. Quelle est cette folle propagande des Anglais pour qu’Owen Farrell change de sport ?Owen Farrell ne laisse personne indifférent. En France, nombreux sont les supporters qui ne peuvent pas le voir en peinture. Ce vendredi soir lors de petite finale de la coupe du monde, l'ouvreur de l'Angleterre a encore eu droit à une volée de huées. Pourtant, le numéro anglais a plutôt été sage dans cette édition 2023.

Pas de carton à son actif, ni de geste dangereux. Il a même claqué un très beau drop face à l'Afrique du Sud en demi-finale. En revanche, il n'a pas été tendre avec certains de ses coéquipiers à l'entrainement comme Henry Arundell. Rien qui ne concerne les Bleus en somme. Pourtant, il a quand même eu droit à un accueil chaleureux de la part du public de Saint-Denis.

"Je ne suis pas surpris. Lors du Tournoi Six Nations, c’est pareil. C’est toujours un peu différent de botter ici, en France. Mais ce n’est pas un problème", a commenté le capitaine du XV de la Rose en conférence de presse après la victoire de siens 26 à 23 face aux Pumas. A laquelle il a largement participé avec quatre pénalités et deux transformations. VIDEO. COUPE DU MONDE. Ce moment ahurissant où Juan Martín González a été propulsé sur le toit du Stade de France !De nouveaux points qui lui ont permis de devenir le meilleur marqueur de points de la Coupe du monde 2023. Il totalise en effet 75 unités, soit une de plus que l'arrière artilleur du XV de France Thomas Ramos. Lequel reste encore premier au classement des transformations (21).

Farrell en était loin avec seulement 12 transfos au compteur. Il faut dire que les Anglais n'ont pas proposé le rugby le plus spectaculaire et inspiré de cette édition tricolore. Mais avec 15 pénalités et deux drops, il domine la concurrence au général. Et devrait même rester en tête.

En effet, les seuls joueurs pouvant encore le dépasser sont les All Blacks Damian McKenzie et Richie Mo'unga. Mais ils sont loin derrière avec respectivement 53 et 50 points au compteur. Les premiers Sud-Africains sont encore plus loin avec 22 unités pour Manie Libbok et 21 pour Handre Pollard. Mais le premier n'est pas sur la feuille de match de la finale.

Qu'on l'aime ou pas, Owen Farrell devrait donc marquer cette Coupe du monde 2023 de son empreinte, lui qui a déjà dépassé un certain Jonny Wilkinson (1179 points) en devenant le meilleur réalisateur du XV de la Rose avec 1271 points désormais. Pour rappel, Wilko avait inscrit 113 unités lors du Mondial 2003 dont le drop de la victoire.