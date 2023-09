COUPE DU MONDE. Et face à la Namibie, Penaud rentra encore un peu plus dans l’histoire du XV de France

Ce jeudi soir, hormis la blessure de Dupont et la victoire historique du XV de France, une chose restera dans les annales : le triplé de Damian Penaud, qui se rapproche du record d'essais.

Décidément, Damian Penaud n'en finit plus d'affoler les compteurs. Car après avoir égalé Philippe Sella avec son essai face aux Blacks, le futur ailier de l'UBB est devenu, ce jeudi soir, le 3ème meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, en dépassant Philippe Saint-André (32 essais). Et ce, à seulement 27 ans !

En effet, Penaud a inscrit face à la Namibie ses 31ème, 32ème et 33ème essais sous le maillot tricolore. Un triplé qui est, lui aussi un événement, puisque le dernier joueur à en avoir inscrit un avec la France était Vincent Clerc, lors du Mondial 2011 (face au Canada).

En forme internationale, l'ailier du XV de France n'est plus qu'à une longueur de l'ancien Toulousain (34), mais surtout à seulement 5 réalisations du recordman en la matière, Serge Blanco (38 essais). Autant vous dire que s'il continue sur cette lancée, Damian Penaud ne devrait pas tarder à devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus...

Autre statistique impressionnante concernant Damian Penaud, celui-ci est actuellement à 12 essais avec les Bleus sur une même année civile, ce qui égale le record de Philippe Saint-André en 1995. En effet, l'ailier tricolore a passé 5 fois la ligne lors du dernier Tournoi (doublé contre l'Angleterre et le Pays de Galles, un essai contre l'Irlande), avant d'enchaîner avec 3 essais en préparation (1 contre l'Écosse et 2 contre l'Australie), puis 4 donc, durant ce début de Mondial.

D'ailleurs, son ratio lors de ces derniers mois chez les Bleus est tout simplement hors du commun, puisqu'il a inscrit 11 essais lors de ses 6 dernières rencontres. Pour dire, il faut remonter au 26 février 2023, pour voir Penaud ne pas marquer avec le XV de France.

RUGBY. Coupe du monde. Damian Penaud va-t-il entrer encore plus dans l'histoire du XV de France face à la Namibie ?Avec désormais 33 essais en 46 sélections (0,7 essai par match), Penaud est sans aucun doute l'un des meilleurs ailiers du monde à l'heure actuelle. Ses qualités de vitesse, ainsi que son sens de la finition seront des atouts non négligeables pour les Bleus, notamment lors des prochains matchs du Mondial. Reste à savoir désormais quand "Cheval" dépassera Vincent Clerc. Peut-être dès la rencontre contre l'Italie, dans deux semaines.

En attendant, Penaud et ses coéquipiers auront le droit à un week-end de pause, avant de réattaquer tambour battant face à une équipe d'Italie qui a clairement affiché ses ambitions. Mais avant de défier les Bleus, Capuozzo et les siens se frotteront aux All Blacks, qui, aussi fou que cela puisse paraître, ne sont pas encore assurés d'être qualifiés pour les quarts de finale.

