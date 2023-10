COUPE DU MONDE. Des All Blacks à l'entraînement ne font qu'une bouchée des Argentins et se hissent en finale !

La première demi-finale de la Coupe du monde 2023 opposait la Nouvelle-Zélande à l'Argentine ce vendredi soir au Stade de France. Pas de surprise avec un large succès des All Blacks.

La première demi-finale de la Coupe du monde 2023 opposait la Nouvelle-Zélande à l'Argentine ce vendredi soir au Stade de France. Et ce sont les Pumas qui ont mis du rythme les premiers avec plusieurs temps de jeu pour tester les épaules des All Blacks. Une séquence d'attaque-défense qui a débouché sur une pénalité en faveur des Argentins. Qui n'ont pas hésité à prendre les points par Boffelli (3-0, 5e). Quelques instants plus tard, un jeu au pied haut a vu Isa faire parler sa puissance, mais la défense a été récompensée au grattage. L'occasion pour les triples champions du monde d'enfin porter le cuir et de mettre leurs adversaires à la faute. Ils ont ensuite fixé la défense argentine avec les gros avant d'écarter pour le serial marqueur, Will Jordan (11e, 3-7). VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaiteSi les All Blacks ont été efficaces en attaque, les Pumas ont mis beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Surtout, ils ont perdu le cuir et subi les assauts des hommes de Foster jusqu'à l'essai de Jordie Barrett (17e, 3-12). Une action de 80m où tout est allé trop vite pour les Argentins. Lesquels ont tenté de mettre de la vitesse mais ont manqué de maitrise à plusieurs reprises.

Donnant ainsi des munitions aux All Blacks pour attaquer. Il a fallu attendre la demi-heure pour voir un bon grattage argentin couper l'offensive des All Blacks qui ont mis beaucoup de vitesse dans leurs prises de balle. Une rencontre rythmée où la première mêlée n'a été sifflée qu'à la 30e.

Les efforts sud-américains ont finalement été récompensés avant les citrons sur pénalité (35, 6-12). Mais Mo'unga a redonné neuf longueurs d'avance aux siens à la 38e. Avant qu'une nouvelle pénalité ne découle sur un troisième essai de Frizell quasiment en marchant en bord de touche après une très bonne prise de balle de Telea. 20 à 6 à la pause, les All Blacks avaient déjà un pied en finale comme on pouvait s'y attendre. Et le quatrième essai dès la reprise de Smith, grâce à ses appuis de feu, après une énorme mêlée a fait très mal à la tête des Pumas (6-27, 43e).

L'entraînement La demi-finale a tourné au match à sens unique avec des déboulés de Mo'unga, Telea et les coups de boutoirs des avants qui ont permis à Frizell de doubler la mise avant la 50e. Un cinquième essai et une domination sans partage des All Blacks (6-34). Les Argentins ont mis beaucoup d'énergie en défense pour stopper les offensives adverses, mais ils ont été incapables de résister à la puissance et aux vagues noires.

Ils n'ont pas abdiqué pour autant, et c'est tout à leur honneur, alors qu'ils auraient pu faire tourner en vue de la petite finale. Néanmoins, ils ont plus souvent défendu qu'inquiété les Néo-Zélandais en investissant leur moitié de terrain. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les Pumas enfin entrer dans les 22 mètres adverses. Une longue séquence gâchée par un en-avant. Tout un symbole. C'est le moment qu'on choisit les All Blacks pour faire sortir certains cadres en vue de la finale.

Toujours sur le pré à la 62e, Jordan a récompensé l'application des siens et la domination des avants avec un 6e essai, son 30e en autant de sélections. Au passage, l'ailier des Crusaders est devenu le meilleur marqueur de la Coupe du monde. Le calice jusqu'à la lie pour les Pumas qui n'ont jamais vraiment existé dans cette première demi-finale. Même à 15 contre 14 après la biscotte de Scott Barrett. Pire, ils ont encaissé un troisième essai de Jordan après une remise intérieure et une superbe course marquée par un coup de pied à suivre pour lui-même (6-44). La Nouvelle-Zélande a même terminé le match à 14 sans pour autant encaisser un essai. Trop facile.