COUPE DU MONDE. Découvrez l’équipe type de la phase de poule des rédacteurs du Rugbynistère

Maintenant que la phase de groupe de la Coupe du Monde est terminée, il est temps pour la rédaction du Rugbynistère de faire son équipe type des poules.

Ce dimanche soir, la phase de poule de cette Coupe du Monde 2023 a pris fin, avec la victoire surprise du Portugal face aux Fidji. Un match historique pour Les Loups, qui ont obtenu là leur premier succès dans cette compétition. Un moment fort et plein d’émotions, qui a servi d’amuse-bouche avant les matchs à élimination directe. Mais avant de se projeter sur les quarts de finale, les rédacteurs du Rugbynistère ont décidé de donner leur XV type de cette phase de groupe. Des équipes parfois différentes, dans lesquelles l’on retrouve néanmoins pas mal de joueurs du XV de France, mais aussi des Irlandais et des Sud-Africains, tout cela avec quelques surprises bien entendu…

Si les rédacteurs du Rugbynistère ont des avis qui diffèrent parfois, ces derniers se sont néanmoins tous mis d’accord sur 4 joueurs : les Français Damian Penaud et Peato Mauvaka, l’Irlandais Bundee Aki, ainsi que le capitaine du Pays de Galles, Jack Morgan. Pour le reste, les rédacteurs ont alterné entre des choix exotiques (comme avoir 3 Portugais dans le XV type), ou encore des équipes à forte consonance française et irlandaise. Il ne vous reste désormais qu'à découvrir les différentes équipes de Thibault, Théo, Lucas, Alexis et Hugo.

15. Ramos (France)

14. Penaud (France) 13. Waisea (Fidji) 12. Aki (Irlande) 11. Storti (Portugal)

10. McKenzie ( Nouvelle-Zélande ) 9. Taumateine ( Samoa )

7. Martins (Portugal) 8. Alldritt (France) 6. Morgan (Pays de Galles)

5. Etzebeth (Afrique du Sud) 4. McFarland (Samoa)

3. Furlong (Irlande) 2. Mauvaka (France) 1. Bell ( Australie )







14. Penaud (France) 13. Bettencourt (Portugal) 12. Aki (Irlande) 11. Storti (Portugal)

10. Ford (

7. Martins (Portugal) 8. Alldritt (France) 6. Morgan (Pays de Galles)

5. Fakatava (

3. Tagi (Fidji) 2. Mauvaka (France) 1. Gallo ( 15. Keenan (Irlande)14. Penaud (France) 13. Bettencourt (Portugal) 12. Aki (Irlande) 11. Storti (Portugal)10. Ford ( Angleterre ) 9. Smith (Nouvelle-Zélande)7. Martins (Portugal) 8. Alldritt (France) 6. Morgan (Pays de Galles)5. Fakatava ( Japon ) 4. Rowlands (Pays de Galles)3. Tagi (Fidji) 2. Mauvaka (France) 1. Gallo ( Argentine









14. Penaud (France) 13. Waisea (Fidji) 12. Aki (Irlande) 11. Arendse (Afrique du Sud)

10. Jalibert (France) 9. Dupont (France)

7. Papali'i (Nouvelle-Zélande) 8. Alldritt (France) 6. Morgan (Pays de Galles)

5. McFarland (Samoa) 4. Beirne (Irlande)

3. Tameifuna (



15. McKenzie (Nouvelle-Zélande)14. Penaud (France) 13. Waisea (Fidji) 12. Aki (Irlande) 11. Arendse (Afrique du Sud)10. Jalibert (France) 9. Dupont (France)7. Papali'i (Nouvelle-Zélande) 8. Alldritt (France) 6. Morgan (Pays de Galles)5. McFarland (Samoa) 4. Beirne (Irlande)3. Tameifuna ( Tonga ) 2. Mauvaka (France) 1. Porter (Irlande)

15. Ramos (France)

14. Penaud (France) 13. North (Pays de Galles) 12. Aki (Irlande) 11. Storti (Portugal)

10. Jalibert (France) 9. Gibson-Park (Irlande)

7. Morgan (Pays de Galles) 8. Savea (Nouvelle-Zélande) 6. Kolisi (Afrique du Sud)

5. Flament (France) 4. Beirne (Irlande)

3. Tagi (Fidji) 2. Mauvaka (France) 1. Porter (Irlande)





15. Ramos (France)

14. Penaud (France) 13. Waisea (Fidji) 12. Aki (Irlande) 11. Graham (Écosse)

10. Sexton (Irlande) 9. Gibson-Park (Irlande)

7. Morgan (Pays de Galles) 8. Savea (Nouvelle-Zélande) 6. Ollivon (France)

5. Fakatava (Japon) 4. Beirne (Irlande)

3. Tameifuna (Tonga) 2. Mauvaka (France) 1. Porter (Irlande)





RUGBY. Éternel outsider, l'Écosse est-elle la grande perdante de cette Coupe du monde ?