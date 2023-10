COUPE DU MONDE. Danty vs De Allende : la boule de démolition face au poseur de ''fions''

Lors de France vs Afrique du Sud, Danty et De Allende vont se livrer un sacré duel pour mettre leur équipe dans le sens de la marche. Ça risque de piquer.

L’an dernier, lorsque les Bleus avaient croisé le fer face à l’Afrique du Sud, on avait déjà parlé de ce duel à près de 220kg, au milieu du terrain. Au centre, la prise de l’axe devait être terrible et, à vrai dire, on était bien content que notre numéro 12 se nomme Jonathan Danty, pèse 110kg et soit plutôt du style déménageur, au moment d’affronter Damian De Allende.

Mais le duel avait tourné court, le 3/4 du Stade Rochelais ayant dû quitter les siens après 11 minutes de jeu et un coup de tronche de Pieter-Steph Du Toit, lui donnant le droit d’aller faire des examens pour une suspicion de fracture du plancher orbital. Après quoi, Yoram Moefana s’était employé pour faire du mieux qu’il pouvait, face à la densité des Boks. Avec réussite.

Une prise du milieu de terrain décisive

Près d’un an plus tard, rebelote, donc. Le bulldozer français va retrouver un duel à la mesure du Tricolore. Reste que dans le pur registre des premiers centres puissants et capables de servir de point d’ancrage, les deux numéros 12 ont tout de même quelques différences. De Allende, lui, est déjà plus "haut" sur ses percussions, du fait de ses 1m89 (pour 106 kg). Véritable le fer de lance, derrière, du bomb squad des champions du monde en titre, il serait réducteur de ne le penser que puissant.

l’attaque sud-africaine, donc il est le titulaire au poste depuis 2015. En 2019, l’année du titre, il avait joué un rôle prépondérant dans la conquête du sacre mondial avec les Boks, lui qui avait disputé l’intégralité des sept rencontres avec les Boks et éteint un certain Manu Tuilagi , en finale. Il est aussi le régent de

Un garçon qui a aussi montré tout son talent en Europe, sous les couleurs du Munster , notamment face au Stade Toulousain lors du 8ᵉ de finale 2021, où il avait fait des misères au duo Ahki/Holmes grâce à sa capacité à prendre les intervalles, ou se les créer.

Danty, de son côté, possède un profil plus près du sol, avec ses 1m81. Un inconvénient peut-être pour passer les bras (quoi que), mais un gros avantage dans le jeu au sol. Plus cubique et bas sur les appuis, il opposera un sacré morceau à De Allende, qui avait fait jeu égal avec son clone irlandais Bundee Aki, il y a trois semaines. Là où son physique trapu pourrait lui permettre aussi d'éviter les fameux "coffrages" du Sud-Africain, grand adepte de la défense dite "en chaise".