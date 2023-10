RUGBY. Pourquoi Jonathan Danty est devenu le fer de lance de l'attaque de l'équipe de France ?

Centre de l'équipe de France, Jonathan Danty a disputé son premier mondial, à 30 ans. De quoi récompenser la persévérance dont il a su faire preuve.

Vous le savez, certaines valeurs sont inhérentes à ce sport collectif qu’est le rugby : la solidarité, le courage, l’engagement, ou encore la persévérance font partie intégrante de ce jeu. Et quand on évoque la persévérance, comment ne pas penser à Jonathan Danty, centre de l'équipe de France, qui n’a jamais baissé les bras malgré les obstacles.

La persévérance comme maître mot

Lorsque l’on dit de quelqu’un qu’il est persévérant, cela signifie qu’il est capable de faire preuve de persistance, de constance, voire d’entêtement et d’obstination, afin de réaliser ses objectifs. Une définition qui colle à la peau de Jonathan Danty. Parisien de naissance, celui-ci n’a cessé de donner le meilleur de lui-même, que ce soit dans sa ville de cœur ou bien à la Rochelle, qu’il a rejoint en 2021.

Des performances qui lui ont ouvert les portes des Bleus en 2016, année de sa première sélection avec la France. Malheureusement pour Danty, de nombreuses blessures, ainsi qu’une concurrence rude l’ont privé du maillot tricolore pendant plus de trois années. Une période difficile à vivre, durant laquelle Jonathan Danty a dû faire preuve de persévérance pour continuer de croire en son rêve : retrouver le XV de France. Chose qu’il fera en 2020.

“La persévérance est le secret de tous les triomphes”. Voilà un adage qui pourrait résumer à lui seul la carrière de Jonathan Danty. Car si le joueur de 30 ans est aujourd’hui à ce niveau, c’est avant tout grâce à son travail et à sa résignation face aux coups durs qu’il a subis tout au long sa carrière. Très souvent blessé, notamment lors de rendez-vous importants, le 3/4 centre a néanmoins su relever la tête à chaque fois. Une persévérance qui a porté ses fruits, puisque Danty a presque tout gagné : championnat de France, Coupes d’Europe, Grand Chelem… Au final, une seule compétition manque encore à son palmarès : le mondial.

Un retour des enfers

À 30 ans, Jonathan Danty dispute donc son premier mondial, qui plus est en France. Un destin dingue, pour celui qui a longtemps été boudé par les différents sélectionneurs. Mais voilà, désormais, Danty est une pièce maîtresse du plan de jeu de l'équipe de France. Et ce, malgré quelques pépins physiques qui persistent encore aujourd’hui. Pas suffisant néanmoins pour faire renoncer ce digne ambassadeur de la persévérance, qui ne cesse de prouver à chaque sortie que sa sélection en bleu n'est pas un hasard.

D’ailleurs, son style de jeu convient parfaitement à ce trait de sa personnalité. Toujours partant pour marquer l’adversaire de sa puissance, Danty est également un redoutable gratteur. Un aspect du rugby loin d’être simple, dans lequel vous n’avez aucune chance si vous ne savez pas faire preuve d’obstination. En effet, il n’est pas rare de voir les joueurs se sacrifier et recevoir de gros chocs sur ces phases de jeu.

Malgré cela, Danty continue inlassablement d’y aller, parfois même au péril de sa santé. Comme lors d’une rencontre face à l’Afrique du Sud en novembre 2022, durant laquelle Jonathan Danty s’était fracturé le plancher orbital. Blessure qui ne l’avait pas empêché de jouer la semaine suivante, face au Japon. De quoi prouver, s'il le fallait une fois de plus, la persévérance de ce joueur.

