COUPE DU MONDE. Comment la victoire de l’Irlande peut inspirer le XV de France face aux Springboks ?

Le XV de France affronte l’Afrique du Sud en quart de finale ce dimanche, l’occasion de revenir sur la victoire des Irlandais face aux triples champions du monde.

Pression constante

Coup d’envoi de Jonathan Sexton, l’arrière Damian Willemse capte le ballon, évite deux joueurs irlandais, avant de se prendre un énorme plaquage de la part du talonneur Ronan Kelleher.

Les Sud-Africains essayent de toucher les extérieurs sur le temps d’après, mais Cheslin Kolbe commet un en-avant sous la pression.

Grâce à ces montées défensives très agressives, les coéquipiers de Bundee Aki ont réussi à stopper les gros porteurs de balles sud-africains et à perturber le jeu des Springboks.

Un des faits marquants de ce match fut aussi les décisions du XV du Trèfle ne pas prendre les 3 points sur la première pénalité tentable, mais d’aller chercher la touche, à l’image de ce que fait le Leinster.

Une décision qui a failli être punie pas les Sud-Africains, avec Pieter-Steph du Toit qui a contré le lancer, suivi d’une contre-attaque éclair, avec une passe au pied pour l’ailier supersonique Kurt-Lee Arendse, et d’un sauvetage de Garry Ringrose qui rattrape Jesse Kriel.

La patience irlandaise

Au cours de la première mi-temps, l’Irlande a su garder le ballon en enchaînant les longues, voir très longues phases de possessions de balles.

Même s’ils ont subi certaines collisions (à l’image du plaquage de Siya Kolisi sur Mack Hansen), les hommes d’Andy Farrell ont fini par trouver la brèche par l’intermédiaire de Bundee Aki dans la zone de Manie Libbok.

Une simple combinaison 9/12 directement dans la zone du 10, qui a permis au joueur du Connacht de faire une percée de plus de 50 mètres. Une action qui a finalement mené à l’essai de Mack Hansen suite à plusieurs pick and go, et d’une passe sur un pas de James Lowe pour décaler son ailier.

Une patience que l’on retrouve sur la conquête, où les Irlandais furent en difficulté face à l’Afrique du Sud, notamment en touche face aux secondes lignes Franco Mostert et Eben Etzebeth.

La bataille des rucks

Comme souvent, le salut des Irlandais est passé par les phases de contests. Josh Van der Flier et ses coéquipiers ont récupéré 9 ballons dans les rucks.

Malgré des déblayages parfois à la limite de la règle (comme celui de Damian de Allende sur Garry Ringrose), les Springboks se sont faits prendre en laissant leurs porteurs de balles isolés au moment de libérer le ballon.

Une erreur immédiatement sanctionnée par les gratteurs irlandais comme Peter O’Mahony, Andrew Porter, Josh Van der Flier ou encore James Lowe et Bundee Aki.

Précision face aux perches

Le manque de réussite des buteurs sud-africains fut une des principales causes de la courte défaite des Springboks (13-8).

Les 4 échecs au pied de Manie Libbok, puis de Faf de Klerk, sur des pénalités longues distances n’ont pas permis à l’Afrique du Sud de concrétiser sa domination.

Reste à savoir si Jacques Nienaber et son staff choisiront de titulariser le joueur des Stormers en 10. Privilégiant ainsi l’attaque et la prise d’initiative, ou Handré Pollard, plus précis sur le jeu au pied et plus sûr en défense.

Espérons que Fabien Galthié et son staff s’inspirent du XV du Trèfle ce dimanche, pour arriver à éliminer les coéquipiers de Siya Kolisi dès les quarts de finale, ce qui n’est plus arrivé depuis 2011 (défaite face à l’Australie 11-9).