COUPE DU MONDE. All Blacks. Nouveau record de sélections pour Sam Whitelock qui passe devant Richie McCaw

A 34 ans, le seconde ligne néo-zélandais va disputer son 149e match sous la tunique noire face à l’Italie. Une performance qui détrône le record de la légende McCaw.

Sam Whitelock sera sur le banc pour affronter les coéquipiers de Paolo Garbisi ce vendredi. Un match capital en vue de la qualification pour les phases finales de cette Coupe du monde.

Le seconde ligne des Crusaders dispute actuellement sa quatrième Coupe du Monde avec les All Blacks. Un exploit pour un joueur qui aura tout gagné dans sa carrière.

Souvent associé avec son compère Brodie Retallick, ils seront toujours considérés comme une des meilleures secondes lignes de tous les temps, avec un style de jeu qui aura révolutionné ce poste.

Un attelage très sûr en défense et dans les phases de conquête (notamment en touche) et surtout à l’aise ballon en main, capable de gestes techniques de grande classe comme lors de cet essai face aux Queensland Reds en Super Rugby.

Dans une équipe des All Blacks qui peut être considérée comme une des plus performantes du rugby professionnel, Sam Whitelock possède un palmarès impressionnant en sélection : 2 Coupes du Monde (2011 et 2015), 6 Rugby Championship (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), 1 Tri Nations, 9 Bledisloe Cups (2010 à 2018).

Une armoire à trophée complétée par les 7 titres de Super Rugby consécutifs avec les Crusaders et les distinctions individuelles comme celle de meilleur joueur néo-zélandais de l’année en 2017.

Le futur Palois fait définitivement partie des plus grands joueurs (par la taille et surtout le talent) néo-zélandais de l’histoire. Nul doute qu’il intégrera le Hall of Fame, aux côtés de secondes lignes légendaires comme son compatriote Colin Meads ou l’ancien capitaine anglais Martin Johnson.