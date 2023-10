COUPE DU MONDE. A l'envie, l'Argentine élimine le Pays de Galles et se hisse en demie !

Ce samedi, le Pays de Galles et l'Argentine ont donné le coup d'envoi des quarts de finale de la Coupe du monde à Marseille. Et ce sont les Pumas qui iront en demie.

Ce samedi, le Pays de Galles et l'Argentine ont donné le coup d'envoi des quarts de finale de la Coupe du monde à Marseille. Dans une ambiance survoltée, ce sont les Gallois qui ont allumé la première mèche avant la 2e minute avant une course de Rees-Zammit en bord de touche. Pas de round d'observation entre les deux équipes avec une très grosse séquence des Argentins qui sont allés chercher les couloirs avec beaucoup de vitesse pour s'inviter dans les 22 mètres adverses. Une incursion qui n'a pas été récompensée par des points, Boffelli ayant manqué les perches.

Le bon démarrage des Gallois

Beaucoup d'intensité et d'intentions dans les deux camps durant cette entame de partie. Pour preuve, le flocage des maillots gallois n'a pas tenu dix minutes. Plusieurs joueurs se retrouvant sans numéro. Mais ils n'ont pas été perturbés pour autant puisque ce sont eux qui ont marqué le premier essai par Biggar. L'ouvreur de Toulon combinant parfaitement avec son demi de mêlée après une percée de North pour une superbe réalisation plein axe qui a surpris les Pumas. Le rythme a ensuite baissé à la mi-temps de cette première période, mais le XV du Poireau a accentué son avance avec une pénalité de Biggar, auteur de tous les points de son équipe (10-0).

Il aurait même pu donner encore plus d'avance à son équipe avant la demi-heure, mais son coup de pied a fui les perches. Un petit raté pour le Pays de Galles qui a globalement été solide dans ce premier acte contrairement aux Pumas qui ont été maladroits ballon en main et pas inspirés au pied.

C'est finalement à la 39e que l'Argentine a débloqué son compteur, non sans mal, sur une pénalité. Si bien que malgré une certaine domination, les hommes de Gatland n'ont tourné à la pause qu'avec quatre longueurs d'avance. Ce qui laissait présager d'une seconde période folle à l'instar de cette course folle de Mateo Carreras avant les citrons. La faute à un geste bête d'Adams devant les perches puni par Boffelli.

Les Pumas se rebiffent

Lequel a démarré la deuxième période comme il a terminé la première. A savoir avec une pénalité à la 44e puis une autre quatre minutes plus tard pour permettre aux siens de prendre les commandes du match. Un 12 à 0 infligé à des Gallois qui, à ce moment-là, n'avaient plus marqué depuis la 21e. IIs semblaient pourtant avoir les clés de cette rencontre, mais ils ont peu à peu arrêté de jouer. Laissant les Pumas tenir le cuir et faire le jeu alors qu'ils multipliaient les coups de pied. Et c'est contre le cours du jeu que le Poireau a marqué par Tomos Williams grâce à un départ autour d'un ruck sur les 22m. Une errance en défense que les Sud-Américains ont payée cash (17-12, 57e).

A réaction ce samedi soir à Marseille, les Argentins n'ont cependant pas abdiqué pour autant. Mieux, ils ont remis la main sur le ballon et investi le camp gallois, mettant ces derniers à la faute à plusieurs reprises dans leurs 22m. C'est finalement le Rochelais Sclavi, tout juste entrée en jeu, qu'ils ont maqué après un gros travail des avants. Un premier essai transformé pour les Pumas qui leur a redonné l'avantage à moins d'un quart d'heure de la fin de ce premier quart de finale.

Les Argentins en demie !

Le Pays de Galles a eu une superbe occasion de marquer avec une superbe percée du finisseur Dyer qui a vu Rees-Zammit s'envoler en coin. Mais il n'a pas réussi à aplatir sur le poteau de coin ou sur la ligne en raison d'un magnifique retour d'un défenseur argentin. Une fin de match sous pression et sous les encouragements des supporters où chaque équipe a tenté de mettre le coup de grâce. Et c'est le vétéran Nicolas Sanchez qui a plié le match avec une interception magique plein axe. Un succès 29 à 17 qui envoie l'Argentine en demi-finale de cette Coupe du monde. Une première pour les Pumas depuis 2015.