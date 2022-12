Coupe du monde 2023. Toujours pas homologué, le Stadium de Toulouse sera-t-il prêt à temps ? Des doutes subsistent

De nombreux travaux doivent être effectués dans le Stadium. Pour l'heure, l'enceinte toulousaine n'est pas encore homologuée pour la Coupe du monde 2023.

Si on en croit le site officiel de la Coupe du monde 2023, le Stadium de Toulouse doit accueillir cinq matchs lors du Mondial. Les All Blacks doivent y affronter la Namibie la 15 septembre tandis que le Japon y jouera deux fois contre le Chili et les Samoa. Or, selon les informations de La Dépêche, l'enceinte du TFC n'a toujours pas été homologuée ! Il y a de quoi se poser des questions alors que le coup d'envoi de France 2023 sera donné dans moins de neuf mois. La question de la "participation" du Stadium à la Coupe du monde ne date pas d'hier. Déjà en 2019, on se demandait s'il serait choisi par le comité d'organisation. En raison notamment de sa capacité d'accueil. Finalement ajouté à la liste des stades devant accueillir des matchs du Mondial, il s'avère que tous les travaux ne sont pas encore terminés. France 2023 - Mobilisation autour du Stadium de Toulouse"Problèmes de mises aux normes pour des portes coupe-feu ou des plafonds ignifugés de certains locaux, évacuations d’urgence et même sonorisation", voilà ce que rapporte La Dépêche ce mardi. Bien évidemment, la Métropole fait tout pour régler tout ça afin que le stade soit homologué. C'est début 2023 que ces derniers travaux devraient être réalisés. Mais il reste encore un gros cailloux dans le crampon de la Métropole. Le stade doit être rallongé au niveau des en-buts et élargi de chaque côté de 1,50m. Ce n'est pas avant le printemps que ces modifications pourront être effectués. Une course contre-la-montre est engagée.