Coupe du monde 2023. Les souvenirs nantais de Fabrice Estebanez, centre face aux Fidji

Fabrice Estebanez nous parle du Stade de la Beaujoire à Nantes où il a joué lors d'un match délocalisé du XV de France face au Fidji.

Nantes sera une des villes qui accueillera la Coupe du monde 2023. On pourra assister à 4 matchs dans le Stade de la Beaujoire : Irlande vs Asie/Pacifique 1, Argentine vs Amériques 2, Pays de Galles vs Europe 1 et Japon vs Argentine. Ce dernier match est la tête d'affiche de la Coupe du monde avec deux équipes qui viseront les quarts de finale.

Pour l'occasion, Fabrice Estebanez nous a répondu sur son expérience nantaise, non pas en tant que joueur du club mais en tant que joueur du XV de France. C'était en 2011 lors de la Coupe du monde en France et les Bleus se sont imposés 34 à 12. Fabrice était alors centre sous une pluie battante et devant 35 717 spectateurs.

On a l'habitude de voir les Bleus au Stade de France, en tant que joueur, qu'est-ce que ça change d'évoluer dans un autre stade avec l'équipe de France ?

Le Stade de France est l’antre du XV de France , c’est un stade incroyable. Et c’est toujours une fierté de jouer devant 80 000 personnes il y a eu de très belles victoires. Mais l’équipe de France appartient aux Français, et ces délocalisations permettent que l’équipe de France vienne au gens de province. Car c’est toujours un budget pour eux de monter à Paris. Cela permet d’aller au plus prêt de nos supporters également.



Est-ce que l'atmosphère est différente lors de ces délocalisations ?



Il est vrai que l’atmosphère en province est non pas plus chaleureuse, mais l’architecture des stades fait que le public est plus proche de la pelouse donc plus de bruit. L’ambiance est plus confiné (c’est dans l’air du temps ce mot) (rires), c’est un vrai plaisir de jouer dans des stades de moindre capacité , mais qui fait que c’est des petits chaudrons. Je dirai également que lors de ces délocalisations et que cela se passe vers chez vous , toute votre famille et proche peuvent venir.

Ce n'est jamais simple de jouer face aux joueurs du Pacifique.. Quels souvenirs gardes-tu de ce match face aux Fidji

De très beaux souvenirs : 1 ma première sélection, 2 la présence de ma famille et mes potes, 3 un temps plus que raisonnable (pluie toute la partie). Une passe au pied pour l’essai de Maxime Medard. Et bien sûr la victoire ! Ma première sélection contre les Fidji.



Tu as joué à la Beaujoire avec le Racing en 2013. Peux-tu nous parler de l'ambiance ce jour-là malgré la défaite ?



Que ce soit avec le XV de France et le Racing, j’ai toujours un souvenir d’une ambiance exceptionnelle, chaleureuse, bruyante, un public qui te pousse jusqu’à la dernière minute. Les amoureux du rugby de la région nantaise sont un peu sevrés d’affiche de très haut-niveau, donc chaque fois qu’une rencontre de ce calibre est programmé le peuple nantais répond présent. Ce sont de vrai amateurs de rugby .



Quelle affiche programmée à Nantes le fait le plus saliver et pourquoi ? • 16/09/2023 : Irlande / Asie Pacifique 1 • 30/09/2023 : Argentine / Amérique 2 • 07/10/2023 : Pays de Galles / Europe 1 • 08/10/2023 : Japon / Argentine



Sans hésiter : Japon / Argentine !