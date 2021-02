Coronavirus : cas suspicieux pour Galthié, le XV de France à l'isolement

Cas positif chez les Bleus. Si aucun joueur n'est concerné, la FFR révèle "membre de l'encadrement technique a été testé positif". De son côté, Fabien Galthié est un cas "suspicieux et non avéré" suite aux tests PCR réalisés ce lundi soir. En d'autres termes, le sélectionneur pourrait avoir été infecté il y a quelques semaines, ou commencer un début d'infection, en étant positif.

La FFR explique que Galthié sera retesté ce mardi 16 février.

Suite aux tests PCR réalisés hier soir à Marcoussis, tous les joueurs ont été testés négatifs, un membre de l’encadrement technique a été testé positif, ainsi qu’un cas suspicieux et non avéré concernant Fabien Galthié qui sera retesté ce matin.



Plus d'informations :