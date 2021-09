[COMPOSITION] Top 14. Toulouse avec ses cadres, Toulon avec ses jeunes

Découvrez les compositions du Stade Toulousain et de Toulon pour ce choc en clôture de la deuxième journée de Top 14 dimanche soir.

Pour son premier match à la maison de la saison, le Stade Toulousain prend les choses très au sérieux avec une composition très solide. Marchand est de retour au talonnage tandis que Tolofua sera au centre de la 3e ligne aux dépens de Miquel. Tafili débutera au poste de pilier. Derrière, on prend les mêmes et on recommence. Notez les frères Arnold échange leur place en deuxième ligne et sur le banc.

Stade Toulousain 1 Baile 2 Marchand 3 Tafili 4 Flament 5 Ri. Arnold 6 Cros 8 Tolofua 7 Placines 9 Dupont 10 Ntamack 11 Médard 12 Holmes 13 Tauzin 14 Lebel 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Neti 18 Ro. Arnold 19 Youyoutte



20 Jelonch 21 Bales 22 Nanai-Williams 23 Mallez

Côté varois, on note les débuts de Obatoyinbo et Wainiqolo aux ailes tandis que Danglot sera à la mêlée.