COMPOSITION. Top 14. Garbisi et Rattez de retour au MHR, Toulouse toujours sans Ahki

Avant d'affronter un Stade Toulousain qui n'est pas venu faire le voyage à vide, Montpellier peut quant à lui compter sur les retours de Garbisi et Rattez.

Après un début de championnat réussi, le MHR accueillera ce samedi le Stade Toulousain, pour son premier gros test de la saison. Et pour ce faire, Philippe Saint-André pourra compter sur les prestigieux retours de Garbisi et Rattez. Les deux internationaux, blessés lors du dernier match, renforcent une ligne de 3/4 héraultaise déjà 5 étoiles, mais amputée de la blessure longue durée de Paillaugue. Devant, un seul changement par rapport à la victoire face à Brive : Bécognée remplace Dakuwaqa, qui glisse sur le banc. Le Fidjien sera par ailleurs accompagné de Forletta, ainsi que de Camara qui effectue son retour. En revanche, Galletier, Guirado et Capelli sont toujours absents.

Montpellier 1 Fichten 2 Maurouard 3 Lamositele 4 Verhaeghe 5 Chalureau 6 Ouedraogo (cap.) 8 Mercer 7 Bécognée 9 Aprasidze 10 Garbisi 11 Rattez 12 Serfontein 13 Doumayrou 14 Vincent 15 Bouthier 16 Giudicelli 17 Forletta 18 Dakuwaqa 19 Camara



20 Doan 21 Lucas 22 Tisseron 23 Haouas

Côté Toulousain, c'est aussi classique qu'un steak-frite ! Car malgré les absences de Ahki, Faumuina, Tekori, Guitoune et Aldegheri, toujours blessés, ainsi que celles des internationaux sudistes, l'équipe alignée par Ugo Mola ce samedi a de la gueule ! On y retrouve notamment la charnière internationale Dupont-Ntamack, mais aussi les deux frères Arnold. Marchand sera le capitaine pour ce match, tandis que Bonneval et Ainu'u joueront leur premier match de la saison. Un XV de départ solide, qui sera épaulé par un banc tout aussi costaud, composé des internationaux Mauvaka, Baille et Cros. Quant au jeune deuxième ligne australien Meafou, ce dernier devra patienter avant de refouler les pelouses du Top 14.