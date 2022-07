COMPOSITION. Fini les bêtises, l'Afrique du Sud sort l'artillerie lourde face au Pays de Galles

Pour ce troisième et dernier test de la tournée, l'Afrique du Sud alignera la meilleure équipe possible face au Pays de Galles. Kolbe, Etzebeth et Kolisi seront notamment présents.

Samedi prochain, le monde du rugby sera en ébullition, avec de nombreuses rencontres alléchantes ! Australie vs Angleterre, Nouvelle-Zélande vs Irlande, mais aussi Afrique du Sud vs Pays de Galles ! Des affrontements qui s'annoncent aussi rudes que serrés. Notamment celui opposant les champions du Monde en titre au Pays de Galles, les coéquipiers de Biggar s'étant imposés pour la première fois de leur histoire en Afrique du Sud la semaine passée. Pour ce faire, Jacques Nienaber (qui avait fait tourné samedi dernier) va aligner la meilleure équipe possible, afin de se donner toutes les chances de remporter la tournée. En tout, on dénombre pas moins de 10 changements dans le XV de départ.

Parmi eux, on note le retour aux ailes du Toulonnais Kolbe, ainsi que de Makazole Mapimpi. Am et De Allende formeront la paire de centres, tandis que Willemse occupera lui le poste d'arrière. Devant, De Jager, Wiese et surtout le capitaine Kolisi sont rappelés. Une équipe très dense, qui voudra certainement laver l'affront de la semaine passée. Car oui, la défaite face au Pays de Galles n'a pas plu en Afrique du Sud... Aux joueurs donc de faire ce qu'il faut samedi prochain, face à des Gallois qui ne se laisseront certainement pas faire. Hâte d'y être !

