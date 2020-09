Challenge Cup - L'UBB autour des recrues Lam et Petti face à Edimbourg [COMPOSITION]

Découvrez la composition de Bordeaux-Bègles pour son quart de finale de Challenge cup programmé ce samedi

L'UBB a sorti l'artillerie lourde pour affronter Edimbourg avec une première ligne de Poirot, Maynadier et Cobilas soutenu par les mobiles Douglas et Marais. La charnière Lesgourgues-Jalibert sera aux prises. Les recrues Lam et Petti débutent.

UBB 1 Poirot 2 Maynadier 3 Cobilas 4 Douglas 5 Marais 6 Diaby 8 Tauleigne 7 Petti 9 Lesgourgues 10 Jalibert 11 Lam 12 Seuteni 13 Dubié 14 Cordero 15 Ducuing 16 Dweba 17 Kaulashvili 18 Tameifuna 19 Cazeaux



20 Woki 21 Lucu 22 Botica 23 Uberti

Composition d'Edimbourg :



15. Blair Kinghorn, 14. Darcy Graham, 13. James Johnstone, 12. George Taylor, 11. Damien Hoyland, 10. Jaco van der Walt, 9. Charlie Shiel, 1. Pierre Schoeman, 2. Stuart McInally (c), 3. Simon Berghan, 4. Ben Toolis, 5. Grant Gilchrist, 6. Jamie Ritchie, 7. Hamish Watson, 8. Viliame Mata.



Remplaçants : 16. Mike Willemse, 17. Rory Sutherland, 18. Murray McCallum, 19. Andrew Davidson, 20. Magnus Bradbury, 21. Nick Haining, 22. Daniel Nutton, 23. Chris Dean,