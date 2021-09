COMPOSITION. Première pour Jaminet en Top 14 avec l'USAP, du classique à Biarritz

L'USAP accueille le BO pour le compte de la 2e journée du Top 14. Melvyn Jaminet fêtera sa première en Top 14 tandis que le BO garde la même ossature que face à l'UBB.

Comme on se retrouve. Ce Perpignan-Biarritz aura un parfum de printemps, de mois de juin, lorsque les deux équipes s'étaient affrontées en finale de Pro D2. Ce jour-là, l'USAP s'était défait du BO pour être sacré champion de France et obtenir sa montée en Top 14 (33-14). Oui mais voilà, depuis de l'eau a coulé sous les ponts et le BO fort d'un recrutement ambitieux s'est imposé avec la manière face à l'UBB alors que de son côté, Perpignan s'est lourdement incliné à Brive. Alors certes, il n'est pas l'heure de tirer des conclusions trop hâtives, les deux équipes risquant toute la saison lutter pour obtenir leur maintien. Surtout que les Catalans vont retrouver des forces vives pour ce match. Et non des moindres puisque le tout juste néo-capé en Bleu Melvyn Jaminet fera sa première apparition en Top 14, à l'arrière de la formation usapiste. L'USAP pourra compter sur le retour de Shahn Eru qui prendra en revanche place sur le banc, la deuxième ligne étant composée de Labouteley et Cavubati. Sadek Deghmache sera titulaire en 9, tandis que Mathieu Acebes mènera son équipe.

USAP 1 Lotrian 2 Velarte 3 Joly 4 Labouteley 5 Cavubati 6 Faasalele 8 Lemalu 7 Chouly 9 Deghmache 10 Tedder 11 Pujol 12 Taumoepau 13 Acebes (c) 14 Tilsley 15 Jaminet 16 Tadjer 17 Tetrashvili 18 Eru 19 Ugena



20 Brazo 21 Landajo 22 Farnoux 23 Halanukonuka

Du côté du Biarritz Olympique, le staff a fait confiance à l'équipe vainqueur de l'UBB la semaine dernière à quelques exceptions près. En première ligne, Cronin mis au repos sera remplacé par Ushangi Tcheishvili. Dyer remplacera Cramond tandis qu'en troisième ligne, l'infatigable Jalagonia ne sera pas de la partie, suppléé par l'expérimenté O'Callaghan. La ligne de trois-quarts reste inchangée avec la paire de centre toujours formée de Francis Saili et Tevita Kuridrani.