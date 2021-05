COMPOS. Leicester avec un ancien du MHR, Montpellier avec ses Bleus : du lourd pour la finale !

Ce vendredi soir, Montpellier affronte Leicester en finale de Challenge Cup. Le MHR retrouvera notamment son ancien ailier Nemani Nadolo, 1m94 pour 137kg...

Ça y est, le week-end des finales européennes pointe le bout de son nez ! Avant le choc franco-français de samedi en Champions Cup, les fans d'ovalie auront le droit à la mise en bouche que constitue celle de Challenge Cup. À 21h, Montpellier affrontera donc les Leicester Tigers à Twickenham, eux qui retrouvent tous les deux des couleurs après plusieurs mois difficiles. Alors que le MHR a quasiment assuré son maintien en Top 14, Philippe St-André alignera donc la meilleure formation possible. Une équipe très dense, constellée de stars où les Guirado, Willemse, Lozowski, Vincent (à l'aile) ou Bouthier débuteront tous, comme en demie face à Bath. Benoît Paillaugue conserve une nouvelle fois sa place à la mêlée tandis que Vincent Rattez retrouve sa place à l'aile. Les Sud-Africains Bismark et Jacques Du Plessis, Reinach et Pollard prendront place sur le (solide) banc.

MHR 1 Forletta 2 Guirado 3 Haouas 4 Verhaeghe 5 Willemse 6 Ouedraogo 8 Bécognée 7 Camara 9 Paillaugue 10 Lozowski 11 Rattez 12 Serfontain 13 Goosen 14 Vincent 15 Bouthier 16 B. Du Plessis 17 Rodgers 18 Lamositele 19 Duguid



20 J. Du Plessis 21 Reinach 22 Pollard 23 Ngandebe

En face, il faudra se méfier de ces Tigers qui ont eux aussi retrouvé beaucoup de mordant ces derniers temps. À nouveau en position de qualifiable en Premiership, ils arriveront dans cette finale avec la ferme intention de renouer avec les titres et - une partie de - leur lustre d'antan. D'autant que leur équipe comporte des individualités très fortes : la 1ère ligne internationale Genge - T. Youngs - Cole sera présente, tout comme la charnière expérimentée Wigglesworth (37 ans) et George Ford (77 capes). Derrière, vous reconnaitrez probablement l'ancien golgoth de Montpellier Nemani Nadolo (1m94 pour 137kg) et Kini Murimurivalu, le premier titulaire, l'autre sur le banc. Leicester, c'est aussi une paire de centre très expérimentée avec Matias Moroni notamment et un banc solide, donc, où l'on retrouve par exemple Ben Youngs (111 sélections). Attention également à la méconnue mais surpuissante troisième ligne sud-africaine, composée d'Hanro Liebenberg, Cyle Brink et le numéro 8 Jasper Wiese (25 ans), que beaucoup pressentent pour intégrer les Sprinboks face aux Lions Britannique cet été. Lavanini, Martin, Scott ou Van Wyk sont absents.