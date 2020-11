Comment regarder TOUS les matchs de l'Autumn Nations Cup ?

L'Autumn Nations Cup débute ce week-end, mais tous les matchs ne sont pas disponibles en France. Comment en profiter ?

On vous le disait hier, Amazon Prime Video a obtenu les droits exclusifs de diffusion de l'Autumn Nation Cup au Royaume-Uni. Sur les 14 matchs prévus durant la compétition, Amazon tient l'exclusivité de 13 d'entre eux (sur 16), dont les finales prévues le week-end du 5 décembre. Le géant a profité d'un "lot centralisé" laissé libre après la fin de la plupart des contrats en 2019. Ils n'ont toutefois pas pu récupérer les matchs de l'Irlande qui seront diffusés sur Channel 4. Tout cela confirme l'envie de diffuser des événements internationaux, comme ils l'ont déjà fait avec l'US Open, les Boxing Days de Premier League, les affiches de Ligue des Champions en Allemagne et en Italie, etc. Mais tout cela ne concerne que les abonnés Amazon Prime dans les pays anglo-saxons.

En France, France Télévisions a obtenu les matchs du XV de France avec en première rencontre le choc face au Fidji. France 2 diffusera donc les 4 rencontres des Bleus, y compris le match de classement. Mais si on veut regarder un Angleterre vs Pays de Galles, il faudra déménager à Londres.

BeIn Sports

La chaîne qui est venue bousculer les habitudes des Français diffuse également l'Autumn Nations Cup. Pour le match d'ouverture entre l'Irlande et le Pays de Galles, ce vendredi 13 novembre à 20 heures, BeIn Sports 3 diffusera en exclusivité la rencontre. Elle a également obtenu les droits du match Pays de Galles vs Géorgie, le 21 novembre à 18h15 sur BeIn Sports 4, et deux matchs de classement :