Amazon Prime prend le filon du rugby en diffusant l'Autumn Nations Cup

C'est une nouvelle qui pourrait faire peur dans l'univers télévisuel du rugby : le géant Amazon prend le filon rugbystique.

L'Autumn Nations Cup sera diffusé en France sur les chaînes de France Télévisions, du moins, pour les matchs du XV de France. Ce week-end, les Bleus affronteront les Fidji pour le premier match de cette compétition, dimanche à 16 heures 15. Mais si en France, le service public a obtenu les droits TV, l'Angleterre se dirige tout autrement.

Amazon Prime Vidéo, créé à la demande du géant Amazon, est un concurrent de Netflix dans le monde du service de vidéo à la demande. De base, des services de films, séries, documentaires et création oroginales sont proposés. Mais une nouvelle branche sera bientôt disponible pour les abonnés Amazon au Royaume-Uni. En effet, Amazon a annoncé que l'Autumn Nations Cup sera diffusée sur leur plateforme de streaming dans tout le Royaume-Uni. Il faudra bien évidemment être abonné à la plateforme afin d'en profiter.

Des anciens capitaines internationaux et joueurs à la retraite offriront leurs expertises avant, pendant et après les matchs. Parmi eux, un certain Serge Besten, très apprécié de l'autre côté de la Manche, ainsi que Sam Warberton ou Dylan Hartley. Mais selon Ruck.co, le gros coup de Prime est dans l'exclusivité de la diffusion des matchs, dont les finales. Prime diffusera 14 matchs en direct avec 13 exclusivement sur la plateforme, dont la rencontre Angleterre vs Pays de Galles. Cette annonce a suscité des débats chez nos amis anglos-saxons, mais les plateaux seront sûrement les meilleurs.

Consultants :