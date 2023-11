''Comment le Stade Français peut être premier ?'', les supporters s'arrachent les cheveux devant le derby face au Racing 92

Le premier match de la 7e journée de Top 14 entre le Stade Fraçais et le Racing 92 n'a pas été à la hauteur des attentes des supporters.

Le Racing 92 s'est imposé ce samedi sur la pelouse du Racing 92. Les Franciliens ont marqué le seul essai du match en première période par Chavancy.

Une rencontre jouée dans des conditions très humides sur la pelouse de Jean-Bouin. Les en-avants ont été très nombreux ainsi que les mêlées.

Si le Stade Français a eu le dessus dans ce domaine, il n'est pas parvenu à prendre le match en main.

Sous les yeux de la recrue Kolisi, les Franciliens ont tenu bon en seconde période pour s'imposer une nouvelle fois face au Stade Français.

Un succès qui permet au Racing 92 d'être temporairement leader du Top 14 en passant devant le club parisien.

Une 8e victoire de rang des ciel et blanc toutes compétitions confondues.

Une rencontre hachée qui n'a guère passionné les supporters sur les réseaux sociaux.

