Comment la presse étrangère a-t-elle analysé la victoire écossaise face à la France ?

La France s’est inclinée face à l’Écosse, 23 à 27, dans un finish incroyable. Comment la victoire écossaise a-t-elle été analysée chez nos voisins d’Outre-Manche ?

« Le Pays de Galles remporte les Six Nations après que l’Écosse assomme la France » a ainsi titré Planet rugby. Le média décrit une défaite française face à « une équipe écossaise exceptionnelle » avant de poursuivre, « les visiteurs ont surpris leurs hôtes avec une superbe victoire ». De son côté, la BBC parle d'une Ecosse à 14, qui « a su remporter sa première victoire à Paris depuis 1999 pour anéantir les espoirs français du titre ». Elle salue également la défense écossaise et encense l’entraineur de la défense : « la défense renforcée de Tandy étouffe le french flair ».

6 NATIONS 2021. Les notes du conseil de classeQuelques lignes plus tard, on peut encore lire à son sujet que « depuis son arrivée à la fin de 2019, l'entraîneur de la défense Steve Tandy a permis à l’équipe d’Écosse d’avoir la meilleure défense du tournoi ».

En Ecosse

« Les hommes de Townsend envoient le titre au Pays de Galles avec un essai à la dernière minute » titre le journal écossais The Herald, et admet « un point culminant EXTRAORDINAIRE » de l’Écosse dans le 6 Nations. Le journal honore également le courage du XV du Chardon, après l’exclusion du demi d’ouverture, Finn Russell : « ils avaient la conviction de se battre jusqu'au bout. »

Le courage écossais, c’est aussi ce qu’écrit le Dailymail : « la courageuse Écosse remporte une tentative tardive et dramatique pour sceller la victoire ». Il poursuit : « Qu'importe le titre, la France n'a même pas pu gagner le match, à cause de l’essai vainqueur et dramatique de Duhan van der Merwe dans les derniers instants à Paris ».

Le journal The Scotsman titre : « L'Écosse a battu la France à Paris pour la première fois depuis 1999 dans une superbe finale ». Le journal poursuit en saluant « une performance pleine de courage, de compétence et d'effort ».

Il poursuit et évoque une victoire dans les dernières minutes, grâce à l’erreur de Dulin en fin de match et l’essai de Van Der Merwe par la suite : « L'essai de Duhan Van der Merwe dans une période de temps additionnel extrêmement tendu a ravagé le match aux hôtes qui avaient commis le péché cardinal de ne pas renvoyer le ballon avec le chronomètre indiquant 80 minutes ».

