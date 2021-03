6 NATIONS 2021. Les notes du conseil de classe.

Qui va recevoir les félicitations du jury, qui va redoubler ? C'est l'heure du bilan pour ce 6 Nations 2021.

Félicitations

Waffle Factory : Un peu cheap mais parfait pour un premier rencart.

Antoine Dupont : Ici, on ne fait pas de politique mais disons que le Toulousain reste la F1 des ministres de l’intérieur. Comprendra qui pourra concernant l’incarnation du karting.

Les supporters français dans leur tête : “le rugby c’est les valeurs, il y a du respect, c’est mieux que le football, à la fin tout le monde se paie un coup pour la 3e mi-temps.”

Eddie Jones 2019 : 10/10, une finale de Coupe du monde et c’est le meilleur entraîneur du monde.

Twitter et Tiktok : Merci de nous avoir fait patienter devant l’Irlande et l’Italie.

Pays de Galles : Accessoirement, ils gagnent le Tournoi quand tout le monde les enterrait… Largement mérité, bravo aux Diables Rouges !

Italie : Les défaites de l’Italie ne doivent pas masquer le véritable dessein de la fédération locale : construire un stade 100% écologique grâce aux cuillères de bois toujours plus nombreuses. Merci pour la planète.

Compliments

Monty Ioane : Alors oui, il y a beaucoup de défaites au compteur. Mais l’Australo-Samoan-naturalisé-italien-et-passé-par-la-France n’est pas qu’un joueur à l’immense swag. Il a été un des rares joueurs de la Squadra à faire des différences. A revoir, et pas que sur Instagram.

Le suspense © : Là, on est premier degré, mais cette édition 2021 a franchement régalé, avec des grands matchs et plusieurs scénarios inattendus en fin de match. Manquait juste le public, quoi...

Gaufre Chantilly Nutella : Pas mal mais un peu écoeurant. Rien ne vaut le combo boule de glace vanille / chocolat noir.

Justin Bieber : 8,5/10 Pas son meilleur album mais des pépites comme Peaches ou Holy. Parfait pour patienter entre deux matchs du Tournoi.

Julien Marchand : A cassé les dents de plusieurs adversaires, à force de charges dévastatrices. Bigflo et Oli qui prédisent le futur comme Dr Strange ou Phoebe Halliwell, vous l’aviez vu venir ?

Encouragements

Benjamin Kayser : Une première encourageante en bord de terrain, dans un exercice forcément mal maîtrisé. Mais l’ancien talonneur est déjà le GOAT de France Télévisions, et on espère le voir encore plus souvent. Aux commentaires, pour les matchs des Bleus ?

Passable

Fred Godart : a perdu son rôle de réalisateur phare de l’hiver, avec la sortie du très attendu Zac Snyder’s Cut de la Justice League. Le secret pour un retour au premier plan ? Espérer une sélection de Barry Allen à l’aile, et (ab)user de ralentis.

Trophée des 6 Nations : Les bracelets de festivals aux bras, c’est terminé depuis 2012. La moyenne, tout juste.

Crêpe Whaou : surcotée car trop sèche. Lui préférer des gaufres Lotus au chocolat belge pour les longs trajets en voiture, ou les goûters devant une redif’ de Grey’s Anatomy.

Avertissement travail et conduite

Les supporters français en réalité : “c’est la faute de l’arbitre, c’est la faute des Anglais, c’est la faute de Teddy Thomas, vous êtes anti-FFR de toute façon.”

COVID-Manager : Seul pays à percer la bulle ? Check. Seul pays avec des joueurs contrôlés positifs ? Check. Seul pays responsable d’un report de match ? Check. Continuer à ne pas porter le masque dans les tribunes du SDF ? Check. Attention Serge, il y a eu des licenciements pour faute grave pour moins que ça, dans le passé récent de la Fédération…

Eddie Jones 2021 : 2/10, un 6 Nations dégueulasse et c’est le pire entraîneur du monde. Attention Fabien.

Damian Penaud : Le saviez-vous ? S’il avait des locks, il serait conspué pour sa défense à chaque match de l’équipe de France.

Falcon et le Soldat de l’Hiver : Si Wandavision était le Pays de Galles, Falcon et le soldat de l’hiver serait l’Italie. Doit mieux faire, et vite !

CM de France Rugby : 1/10, un point pour l’audace et le reste pour l’humour, le côté bonnard rugby champêtre copains saucisson qui existe malheureusement encore.