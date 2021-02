Clermont domine Agen grâce à un Raka des grands jours [VIDÉO]

Les Agenais continuent sur leur triste record avec une nouvelle défaite face à des Clermontois et un Raka en forme.

Un match dure 80 minutes et Clermont le sait plus que quiconque. Face à Agen ce samedi, les joueurs de Franck Azema ont inscrits 52 points avec pas moins de 8 essais. Les Agenais ont ouvert le score en premiers dès la 2e minute et ils auraient pu espérer mieux au retour des vestiaires.

Mais la vitesse des Clermontois et la détermination d'Alivereti Raka ont anéanti tous les espoirs agenais. L'ailier a notamment inscrit un essai en solo après une course de plus de 50 mètres. Derrière, il débordera son vis-à-vis pour finalement envoyer Matsushima en terre promise. Clermont s'impose 52 à 16 et confirme sa 4e place au classement. Les Agenais continuent leur triste record de nombre de matchs sans victoires.