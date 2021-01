Clermontada, lissage brésilien et Raynal : Twitter se réchauffe devant Clermont vs Racing 92

Donovan Taofifenua est le joueur le plus utilisé cette saison par le Racing (800 minutes) source Midol. Voilà. C’est tout. #racingfamily #ASMR92

Sans touche ni mêlée, c'est forcement plus compliqué. Très mauvaise affaire dans la course aux 6. La dernière mêlée est quand même discutable, mais on laisse échapper le match avant. Vite réagir sinon... #ASMR92