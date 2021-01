Clermont - Lopez agacé : ''Ça fait c****, ça commence à casser les c********''

Le demi d'ouverture de Clermont s'est exprimé en fin de match au micro de Canal+, il se dit agacé.

Troisième défaite consécutive pour les Clermontois et cette fois-ci, ils avaient pratiquement tous les ingrédients en main pour se sortir de cette impasse. Malgré une mêlée en difficulté tout le match, l'ouvreur international Camille Lopez a été d'une précision monstre au pied. Mais cela n'a pas suffi devant des Racingmen plus joueurs et plus entreprenants.

Après cette défaite, Lopez n'a pas pu se retenir et a clairement sonné l'alerte dans ses rangs avec des mots forts : "Ce soir il y a beaucoup beaucoup de déception. Ça fait ch***. Pour parler poliment, ça commence à casser les c***** de se retrouver dans la même situation depuis un mois et demi". Le joueur d'expérience le sait, Clermont doit gagner "100 fois ce match" avec cette avance au score. Désormais, il faudra changer de comportement : "Il va falloir faire le dos rond et qu'on change de comportement. Sinon, on va rester à la place où on est actuellement, voire on va vivoter en milieu de classement. Ce n'est pas l'ambition qu'on a. Il va falloir qu'on change tous d'attitude et de comportement".

Mais de quel comportement parle-t-il ? Durant ce match, les Clermontois ont raté un nombre incalculable de plaquages ainsi que des mêlées. Avec plusieurs absents depuis quelque temps, le pack auvergnat souffre face aux autres et il faudra y remédier. Mais le joueur n'est pas dupe : "forcément qu'il y a des blessures, ça fait partie du jeu, c'est notre métier qui veut ça. On a un effectif qui est assez conséquent". Les intentions de jeu sont là, mais sans trop de conviction, le résultat est stérile. Cependant, de l'espoir ! "Il y a plus que de l'espoir. Alors bravo à eux, ils sont venus nous gagner, mais honnêtement, si on est appliqués, si on a les basiques, on doit gagner 100 fois ce match. Je suis peut-être à côté de la plaque mais sur le ressenti que j'ai à chaud, ce match est largement à notre portée, insiste le demi d'ouverture. Maintenant, cela fait un mois et demi... Il va falloir faire le dos rond mais changer les comportements, sinon on va laisser passer, enchaîner ces matchs là et générer des défaites en vivotant au milieu de ce classement".