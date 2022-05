CLASSEMENT. TOP 14. Trois clubs déjà qualifiés, six encore en course

À une seule journée de la fin de la saison régulière, six équipes peuvent encore espérer jouer la phase finale du championnat.

Montpellier, Bordeaux et Castres, ont assuré leur qualification pour la phase finale du Top 14 ce week-end. Si un seul point ne sépare les trois, seuls cinq points séparent la quatrième de la neuvième place. Clermont, Lyon, Toulon, Toulouse, Racing et La Rochelle, peuvent toujours prétendre au prochain tour du championnat de France et se donneront une lutte acharnée lors de la dernière journée.

Avec sa victoire sur Brive, le champion de France en titre Toulouse, a fait la très bonne opération comptable du week-end. Recevant Biarritz dans quinze jours, les rouges et noirs devraient se qualifier sans soucis. C'est une tout autre histoire pour le Racing et Toulon qui s'affronteront à la Défense Arena. De même pour Lyon et La Rochelle à Gerland. Les hommes de Pierre Mignoni, huitièmes à trois points de Toulouse, dernier qualifiée, devront faire le plein de points face au finaliste de Coupe d'Europe.

Enfin, rien n'est joué dans le bas de tableau entre Brive et Perpignan. Trois points seulement séparent les Corréziens des Catalans. Brive se déplacera au Stade Français tandis que Perpignan recevra Bordeaux pour définir qui jouera l'access match cette saison.