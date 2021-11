CLASSEMENT PRO D2. Les Montois donnent la fessée aux Bayonnais et sont seuls en tête [VIDEO]

On fait le point sur la 10e journée de Pro D2 avec les succès de Mont-de-Marsan, Carcassonne ou encore Oyonnax. Beaucoup de mouvement dans le classement.

L'information de la soirée en Pro D2, c'est la victoire de Mont-de-Marsan face à Bayonne, à Jean-Dauger. Un succès avec la manière qui plus est puisque les visiteurs ont passé plus de 30 points aux Basques. Lesquels glissent à la troisième place du classement de deuxième division au profit d'Oyonnax. Les joueurs de l'Ain n'ont fait qu'une bouchée du promu Bressan avec une victoire bonifiée à la clé. Hasard du calendrier, l'USO et l'Aviron se retrouveront le 18 novembre à Mathon. L'autre promu Narbonne n'a rien pu faire dans le derby face à Béziers tandis que Carcassonne a réalisé une très belle opération sur la pelouse de Colomiers. Ce qui provoque plusieurs changements en haut du classement. Plus bas, le FCG s'embourbe et enchaîne les défaites si bien que le FCG se retrouve sous la menace d'Agen et de Vannes malgré leur début de saison raté.

Les résultats de la 10e journée de Pro D2 :

Agen 41 - 17 Montauban

Bayonne 14 - 33 Mont-de-Marsan

Colomiers 16 - 17 Carcassonne

Aix 19 - 13 Grenoble

Nevers 37 - 3 Aurillac

Rouen 19 - 10 Vannes

Béziers 34 - 18 Narbonne

Bourg-en-Bresse 8 - 49 Oyonnax

Le classement de Pro D2 :