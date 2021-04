Classement Mondial. Est-ce vraiment mieux ailleurs qu'au rugby ? [ANALYSE]

Si le classement World Rugby est régulièrement critiqué par la communauté internationale, qu'en est-il de ceux de la FIFA, de l'ATP ou encore de l'IGF (Golf) ?

XV de France. Les Bleus passent du podium à la 5e place après la défaite face à l'ÉcosseLe saviez-vous ? On peut faire un Tournoi des 6 Nations "pourri" et tout de même retrouver une place de 3ème mondial à l'issue de celui-ci. C'est le cas de l'Angleterre, franchement méconnaissable en ce dernièrement - hormis face à la France, bien sûr - et pourtant sur le podium du classement World Rugby à ce jour. Ce que n'ont pas manqué de conspuer nombre de supporters du Vieux Continent ces derniers jours, britanniques compris. Pour autant, d'autres auraient également pu arguer qu'au vu de leur finale de Coupe du Monde, gain du 6 Nations 2020 et de l'Autumn Cup Nations lors des 18 derniers mois, encore heureux que le XV de la Rose de se retrouve pas 10ème au ranking mondial ! Et ce quand bien même elle ait montré des signes de faiblesse depuis l'automne dernier. Mais au fait, comment le classement mondial de World Rugby est-il calculé ?Alors, comment est-possible ? Tout simplement parce que le classement mondial est calculé à partir d'un système d'échange de points dans lequel les équipes s'en prennent entre elles en fonction du résultat de leur confrontation directe. Si une équipe gagne, l'autre perd et il n'existe pas de demi-mesure. À savoir que les échanges de points sont basés sur le résultat du match, la "puissance" de chaque équipe et la marge de victoire avec une pondération lorsque le match se joue à domicile. En "français", cela signifie que l'équipe dit "la plus forte" gagnera potentiellement moins de points que son adversaire en cas de victoire, et en perdra plus en cas de défaite. Où est le problème, alors ?

Classement WR au 1 avril 2021. Photo : World Rugby