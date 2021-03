XV de France. Les Bleus passent du podium à la 5e place après la défaite face à l'Écosse

Nos Bleus passent cruellement de la 3e place mondiale à la 5e, malgré une deuxième place au Tournoi des 6 Nations 2021.

La défaite face à l'Écosse a fait autant de bien que de mal aux Bleus. Malgré un apprentissage dur du haut niveau et des sacrifices à faire pour gagner des titres, les Bleus ont également perdu des places au classement World Rugby. Après la victoire galloise, les hommes de Fabien Galthié se sont retrouvés à la 3e place du classement World Rugby. Mais les choses ont encore changé.

Classement mondial : le XV de France menace l'Angleterre, comment la dépasser ?

Pourtant, les Bleus ont réussi à se retrouver à la 3e ou 4e place du classement, mais cette défaite face à l'Écosse repousse les Bleus en dehors du podium. Ils sont désormais 5e du classement World Rugby et l'Angleterre et l'Irlande repassent devant. Ils ne seront restés qu'une semaine à la 3e place, sous les yeux ébahis des supporters du monde entier. La 5e place est cruelle quand on voit le Tournoi des 6 Nations et les émotions procurées par ce groupe, et ce, malgré la deuxième place au Tournoi des 6 Nations.

Mais au fait, comment le classement mondial de World Rugby est-il calculé ?

Il faut rappeler que les Bleus étaient au 7e rang mondial en début d'année 2020 avant la prise de poste de Fabien Galthié et de son staff. Si l'objectif était de réintégrer le Top 3 mondial, il n'aura tenu qu'une semaine. Gageons que nos petits Bleus retrouveront la place qu'ils méritent avant la prochaine Coupe du monde 2023. Les