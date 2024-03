CLASH PRONOS. Victoire encourageante de la France au Pays de Galles ou défaite démoralisante ? Nos rédacteurs s'opposent

L'équipe de France retrouve la compétition ce dimanche avec un déplacement périlleux au Pays de Galles. Qui va l'emporter ? Nos rédacteurs sont divisés.

L'équipe de France retrouve la compétition ce dimanche avec un déplacement périlleux au Pays de Galles. Les Bleus n'ont pas convaincu depuis le début de la compétition. Et bien que les Gallois n'aient pas remporté un seul match contrairement aux Français, ce ne sera pas une partie de plaisir à Cardiff. Les Bleus ont manqué de fraicheur et de confiance sur le pré. Ils passent un test ce week-end. Vont-ils réussir à enfin retrouver leur niveau pour l'emporter ? Nos rédacteurs ne sont pas d'accord. Les changements dans la composition devraient apporter un peu plus de fougue. Attention cependant au manque d'expérience et d'automatismes.

Thibault : Salut Lucas, on retrouve enfin les Bleus. Après le match nul face à l'Italie, j'avais hâte de les voir à nouveau à l'oeuvre. Ce match est sans doute le plus compliqué à mon sens pour les Tricolores. La rencontre face à l'Irlande était déséquilibrée dans le sens où c'était la première journée et que les Irlandais étaient bien plus préparés que les Français. Là, ils devraient être à leur plein potentiel dans la compétition. Mais ils sortent d'une partie compliquée à Lille. Ce choc à Cardiff est autant un test physique que mental.

Lucas : Salut Thibault, oui ça fait plaisir de revoir nos Bleus. Comme tu le dis, l’aspect mental ne joue pas en notre faveur, mais pas en celle des Gallois non plus. Ces derniers n’ont pas gagné un seul match de la complétion, malgré de belles prestations. Néanmoins, tous ces changements en équipe de France me font peur, et les automatismes risqueraient de manquer.

Thibault : Oui, c'est un peu quitte ou double. Surtout à ce moment du tournoi. Fallait-il les faire dès le premier match quitte à prendre des fessées sur l'autel de la progression du groupe en vue de 2027 ? Il y aurait quand eu des gens pour critiquer les choix du staff. Toujours est-il que le sélectionneur et ses adjoints ont choisi ce déplacement pour faire des tests à l'instar de l'encadrement gallois. Dans un sens, c'est une bonne chose car je pense que les jeunes sont moins impactés par les précédentes défaites et notamment au Mondial. Ils vont apporter de la fougue, et on ne pourra pas leur vouloir de tenter des choses. Ce qui est toujours mieux que d'être pris par la pression et la peur de perdre.

Lucas : Je suis d’accord avec toi sur le fait que la jeunesse va apporter de la fougue et du jeu. En revanche, au niveau des automatismes, j’ai bien que peur que ce soit trop juste, surtout que ces changements interviennent à des postes clés comme à la charnière ou au centre. Le Pays de Galles n’est pas à sous-estimer, et quoi que l’on dise, ces derniers ont failli gagner l’Écosse, mais aussi en Angleterre. Devant leur public, je sens qu’ils auront à cœur de faire une belle partie et de remporter leur première victoire du tournoi. Côté français, je m’attends à de belles actions, de belles promesses de jeu, mais une certaine inefficacité dû aux manques de repères.

Thibault : Une chose est sûre, ce ne sera pas un match facile. Comme tu l'as dit, les Gallois ne lâchent rien jusqu'à la dernière seconde. Si les Bleus ne prennent pas le match en main et n'imposent pas leur jeu, ils auront toutes les peines du monde à contenir des locaux portés par leur public. Je vois cependant la France sortir victorieuse de ce choc. Non sans avoir quelques sueurs froides. Un succès 24 à 22 se profile à l'horizon selon moi.

Lucas : Très bien, je m’en doutais au vu de ton chauvinisme, ah ah ! Pour ma part, je vais un peu plus pessimiste et je pense que nos Bleus sont encore en période de rodage, et que le système de jeu gallois pourrait nous empêcher d’exprimer le potentiel de nos talents. Je me dirige vers un résultat négatif, 28/26 avec un match serré de bout en bout.

Vous l'aurez compris, nos rédacteurs ne sont pas d'accord sur le résultat final dans ce quatrième match. Néanmoins, ils estiment tous les deux que le vainqueur va l'emporter sur une marge très fine. On connait la résilience des Gallois. Ils l'ont montré face à l'Écosse et contre l'Irlande. Les Bleus devront faire un match plein jusqu'à la 80e pour l'emporter.

